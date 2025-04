Petteri Orpo Ylellä: Opposition kerrottava uskottava vaihtoehto

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi kuluvan viikon kehysriihen päätöksiä Ylen pääministerin haastattelutunnilla. Hän painotti opposition vastuuta esittää omat uskottavat vaihtoehtonsa nykyiselle hallituspolitiikalle.

– Oppositiojohtaja Antti Lindtman (SDP) on julistautunut vaalivoittajaksi ja pääministeriehdokkaaksi. On oikein kysyä myös medialta, että missä vaiheessa aletaan kysymään vastuullisia vastauksia SDP:ltä ja Lindtmanilta siitä, että miten toimitaan.

Orpo arvosteli opposition linjanvaihdoksia ja korosti johdonmukaisuuden merkitystä.

– Kaksi viikkoa sitten hän (Lindtman) oli kovin huolissaan keskituloisten verotuksesta – puhui hallituksen veromoukarista. Nyt, kun laskemme keskituloisten verotusta, se on huono asia. Kaksi vuotta hän on ollut huolissaan siitä, että säästetään ja nyt hän on huolissaan velan otosta. Takki kääntyy kovin usein, Orpo toteaa.

– Siksi opposition pitää nyt haukkumisen ja arvostelun pystyä kertomaan uskottava vaihtoehto varsinkin, kun pyrkii vielä suurempaan vastuuseen.

Pääministeriltä kysyttiin valtion velkaantumisesta ja kehysriihessä tehdystä päätöksestä alentaa veroja. Hän painotti hallituksen toimien välttämättömyyttä.

– Suurempi riski olisi velkaantumisen ja talouden kestävyyden näkökulmasta se, että emme tekisi mitään. Pakko on toimia, pakko saada aikaan rytminmuutos. Saada talous kasvuun, työllisyyttä, investointeja aikaan, Orpo perusteli.

– Veronkevennykset, jotka ovat meidän väkevin työkalumme talouskasvun aikaansaamiseksi, ne rahoitetaan miljardin sopeutuksella. Sen lisäksi valtiovarainministeriö on arvioinut dynaamisia vaikutuksia. Kolmas elementti on siltarahoitus, joka on tähän rakennettu.

Orpo korosti, että tavoitteena on kannustaa ihmisiä tekemään enemmän töitä ja yrityksiä investoimaan Suomeen.

– Se tulee kasvattamaan taloutta. Sitä kautta velkaantuminen saadaan pidemmällä aikavälillä kuriin.