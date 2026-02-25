Petteri Orpo: Velkaantuneen julkisen sektorin korjaaminen vie vuosia

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo olevansa erittäin tyytyväinen siitä, että lähes kaikki eduskuntapuolueet ovat sitoutuneet niin sanottuun velkajarruun eli menojen kurissa pitämiseen.

Orpo antoi eduskunnalle keskiviikkona ilmoituksen hallituksen tämän vuoden politiikasta.

– Tämä hallitus on joutunut sopeuttamaan taloutta 10 miljardilla eurolla. Tämänhetkisten arvioiden mukaan seuraavalla hallituksella on edessään vastaavan kokoinen urakka. Mitään tehdyistä päätöksistä ei siis voi perua. Sen sijaan päätöksiä on tehtävä lisää, pääministeri muistutti.

– Velkajarru on lupaus suomalaisille vastuullisen talouspolitiikan jatkumisesta, hän jatkoi.

Orpon mukaan muuttuva maailma, teknologian nopea kehitys ja talouden raamit pakottavat pohtimaan itseämme ja tulevaisuuden Suomea hyvinvointiyhteiskuntana uudella tavalla. Samaan aikaan suurvaltapolitiikka on tehnyt paluun, ja vanha maailmanjärjestys on murroskohdassa. Se vaikuttaa pääministerin mukaan ihmisten mieliin, yritysten investointeihin ja valtion budjettiin.

– Juuri tässä hetkessä meidän pitää tunnistaa ne valtavat mahdollisuudet, joita meillä on: teknologia, korkea osaaminen, puhdas energia, puhdas ruoka ja luonto – ja suomalainen päättäväisyys. Kun hyödynnämme nämä mahdollisuudet täysimääräisesti, meillä on edessämme nykyisyyttä valoisampi tulevaisuus, Orpo totesi puheessaan.

Orpo muistuttaa, että hallitus on tehnyt määrätietoisesti töitä ja pelastanut Suomen hallitsemattomalta velkaantumiselta.

– Vaihtoehtona sopeutustoimille olisi ollut massiivinen velanoton lisääminen. Se ei ole enää mahdollista.

Pääministeri huomautti, että tervehdyttämisen ohella hallitus on tehnyt lukuisia kasvua vauhdittavia uudistuksia, kuten uudistanut työmarkkinoita sekä keventänyt verotusta.

– Meillä on käsissämme vaarallisesti velkaantunut julkinen sektori, jonka perustan korjaaminen vie vielä vuosia. Kasvavia julkisia menoja on hillittävä samaan aikaan, kun tarvitsemme miljardeja lisää puolustukseen sekä ikääntyvän väestön sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Orpo muistutti, että työllisyys on pysynyt koko vaalikauden hyvällä tasolla, mutta työttömyys on kuitenkin kasvanut.

– Pitkittynyt työttömyys on tragedia, yksilölle ja koko yhteiskunnalle. Talouskasvu on ainoa toimiva lääke työttömyyteen, pääministeri totesi.

Orpo sanoo ymmärtävänsä, että heikko suhdanne on hapertanut luottamusta hallituksen toimiin.

– Kun suhdannekäänne tapahtuu, uudistusten myönteiset vaikutukset tulevat esiin. Yhä useammalle löytyy työtä, perheissä on toimeentuloa.

Pääministeri totesi myös, että valmistautuminen huhtikuun kehysriiheen on käynnissä.

– Haemme ratkaisuja, joilla voimme vielä parantaa kasvun ja työllistymisen edellytyksiä. Pidämme huolta, että menot eivät kasva.