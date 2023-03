Petteri Orpo vauhdittaisi uusia ydinvoimaloita voimakkaasti

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan tulevan hallituksen on vauhditettava uusien ydinvoimaloiden rakentamista voimakkaasti. Orpon tiedotteen mukaan kokoomus tahtoo ydinvoimasta kulmakiven tulevan hallituksen energiapolitiikalle.

Tiedotteessa viitataan Helenin toimitusjohtaja Olli Sirkan Helsingin Sanomille antamaan haastatteluun, jossa tämä tuskaili pienydinvoimaloiden lupaprosessien hitautta. Hän kertoo hahmotelleensa pienydinvoimaloiden mahdollisia sijoituspaikkoja Suomeen.

– Investointiluvituksen sujuvoittaminen ja ennakoitavuuden parantaminen on hoidettava kuntoon. Tämä koskee kaikkia investointeja, joilla pääsemme irti fossiilisista ja luotua työpaikkoja Suomeen. Meillä ei ole varaa menettää puhtaan energian investointeja ja niistä syntyvää kestävää kasvua Ruotsiin tai muihin maihin, Petteri Orpo toteaa.

Hän lisää ydinvoimalla tuotetun sähkön olevan edullista, toimitusvarmaa ja puhdasta. Se myös vahvistaa Suomen omavaraisuutta.

– Ydinvoimaloiden suunnittelu on kallista ja siihen on voitava ryhtyä ilman riskiä, että työ valuu hukkaan. Ydinvoimahankkeilta on poistettava poliittinen riski. Lisäksi ensi vaalikaudella on aloitettava uuden ydinvoimalahankkeen toteuttaminen, Orpo sanoo.

– Tulevan hallituksen on sitouduttava aiemmin suunniteltua nopeampaan edistymiseen ydinenergialain uudistuksen kanssa. Vain merkittävien uusien ydinvoimainvestointien avulla voimme turvata edullisen ja varman sähkön sekä tehdä Suomesta puhtaan energian suurvallan.

Kokoomus on esittänyt ratkaisuja, joilla puolueen mukaan Suomesta saadaan tehtyä puhtaan energian suurvalta, sähkölaskut saadaan pysymään matalina, saadaan uusia teollisuusinvestointeja ja vähennetään päästöjä.

Kokoomuksen esittämät kymmenen toimenpidettä: