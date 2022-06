Petteri Orpo valittiin EPP:n varapuheenjohtajaksi

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo valittiin keskiviikkona keskustaoikeistolaisen Euroopan kansanpuolueen (EPP) varapuheenjohtajaksi jatkokaudelle.

EPP-puolue valitsi puheenjohtajiston puoluekokouksessa Rotterdamissa 31.5–1.6.

– Hieno tunnelma. EPP on Euroopan suurin poliittinen voima, ja on hienoa päästä jatkamaan työtä eurooppalaisen demokratian eteen. Aion keskittyä työssäni tuomaan pragmaattisia ratkaisuja suuriin kysymyksiin turvallisuudesta sekä taloudellisesta kehityksestä, Petteri Orpo sanoo Verkkouutisille.

EPP:llä on yhteensä kymmenen varapuheenjohtajaa.

Saksalainen Manfred Weber valittiin EPP:n uudeksi puheenjohtajaksi tiistaina ilman vastaehdokasta.

EPP on Euroopan suurin puolue, ja EPP-ryhmä on europarlamentin suurin poliittinen ryhmä.

Happy to continue as the Vice-President of the largest political family in Europe, the @EPP! Thank you! Work for European democracy, security and prosperity continues. #EPPRotterdam #kokoomus #WeStandWithDemocracy pic.twitter.com/TMbxL7jfGR

— Petteri Orpo (@PetteriOrpo) June 1, 2022