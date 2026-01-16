Verkkouutiset

Eduskuntatalo Helsingissä 12. maaliskuuta 2025. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Petteri Orpo USU:lle: Kenenkään ei pidä joutua häirinnän kohteeksi

  • Julkaistu 16.01.2026 | 17:28
  • Päivitetty 16.01.2026 | 17:35
  • Häirintä, SDP
Pääministerin mukaan kyseessä ovat hyvin vakavat asiat ja rikokset.
Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan on välttämätöntä selvittää, millaista häirintää kansanedustajien avustajat ovat kohdanneet.

– Kun puhutaan seksuaalisesta ja fyysisestä väkivallasta, niin nämä ovat hyvin vakavia asioita. Ne ovat rikoksia. Ei niitä voi missään hautoa, Orpo sanoo Uutissuomalaiselle.

Tapaukset olisi hänen mukaansa pitänyt tuoda tietoon heti, kun asia on käynyt ilmi.

– Nyt pitää varmistaa se, että nämä asiat selvitetään. Ja eduskunta on aivan oikein ryhtynyt toimeen, Orpo toteaa USU:lle.

Asia nousi esiin, kun kansanedustaja Ville Merinen (sd.) kuvasi avustajien kohtelua Ylen dokumenttisarjassa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmässä ei ole Orpon tietämyksen mukaan esiintynyt epäasiallista käytöstä tai häirintää avustajia kohtaan.

