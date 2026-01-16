Petteri Orpo USU:lle: Kenenkään ei pidä joutua häirinnän kohteeksi

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan on välttämätöntä selvittää, millaista häirintää kansanedustajien avustajat ovat kohdanneet.

– Kun puhutaan seksuaalisesta ja fyysisestä väkivallasta, niin nämä ovat hyvin vakavia asioita. Ne ovat rikoksia. Ei niitä voi missään hautoa, Orpo sanoo Uutissuomalaiselle.

Tapaukset olisi hänen mukaansa pitänyt tuoda tietoon heti, kun asia on käynyt ilmi.

– Nyt pitää varmistaa se, että nämä asiat selvitetään. Ja eduskunta on aivan oikein ryhtynyt toimeen, Orpo toteaa USU:lle.

Asia nousi esiin, kun kansanedustaja Ville Merinen (sd.) kuvasi avustajien kohtelua Ylen dokumenttisarjassa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmässä ei ole Orpon tietämyksen mukaan esiintynyt epäasiallista käytöstä tai häirintää avustajia kohtaan.