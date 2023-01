Petteri Orpo US:lle: Suomi voisi lähettää Leopardeja Ukrainaan

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan Suomen pitää osallistua Euroopan maiden yhteiseen Leopard 2 -taistelupanssarivaunujen toimitukseen Ukrainalle, jos sellainen hanke laajasti toteutetaan.

– Me voimme olla muutamilla mukana. Mahdollisuudet täytyy kuitenkin selvittää puolustusasiantuntijoiden toimesta. On selvää, että meillä on 1300 kilometriä Venäjän rajaa ja meillä on iso vastuu Euroopan ulkorajasta, Natonkin ulkorajasta ja oman maan puolustamisesta. Meillä ei ole varaa kovin isoon määrään, mutta ollaan mukana, Orpo sanoo Uudelle Suomelle.

Hän korostaa Suomen omia tarpeita. Venäjän laajamittainen hyökkäys Ukrainaan aiheuttaa Suomelle uhan.

– Meidän Leopardien koko määrä on 200, ja se ei ole näin suureen maahan ylimitoitettu. Tarvitsemme ne. Meidän pitää koko ajan ajatella niin, että me voimme olla kohde.

Orpon mielestä niiden Euroopan maiden, jotka eivät ole Venäjän rajamaita ja joissa uhkatilanne on toisenlainen, pitäisi auttaa Ukrainaa nopeasti. Hänen mukaansa Suomen pitäisi suunnata ponnistelunsa tämän linjan edistämiseksi.