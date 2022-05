Petteri Orpo: Ukrainalle annettava kaikki mahdollinen apu

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan Ukrainalle on annettava kaikki mahdollinen apu.

– Venäjän raakalaismaista hyökkäystä Ukrainaa vastaan ei voi hyväksyä, ja meidän pitää jatkaa Kremlin eristämistä, jotta voimme vastata sen aggressiiviseen käyttäytymiseen, Orpo sanoi keskustaoikeistolaisen Euroopan kansanpuolueen (EPP) puoluekokouksessa torstaina.

Orpo korosti Ukrainan tarvitsevan edelleen kaiken mahdollisen avun.

– He taistelevat meidän ja eurooppalaisten arvojen puolesta.

– Meidän ei pidä hidastaa tahtia. Nyt on aika tehdä enemmän.

EPP-puolue valitsee puheenjohtajiston puoluekokouksessa Rotterdamissa 31.5–1.6. Orpo pyrkii EPP:n varapuheenjohtajaksi jatkokaudelle. Hän on toiminut EPP:n varapuheenjohtajana vuodesta 2020 lähtien.

– En ole koskaan nähnyt tämänkaltaista yhtenäisyyttä EU:ssa. Me olemme olleet erittäin yhtenäisiä (Venäjälle asetettujen) pakotteiden ja Ukrainalle toimitetun ase- ja talousavun sekä vastaanotettujen pakolaisten suhteen.

Orpon mukaan tästä yhtenäisyydestä on pidettävä kiinni, vaikka EU ja EPP kohtaavat taantuman ja energian nousevat hinnat. Näihin haasteisiin löydetään vastaukset ja ratkaisut.

– Meidän pitää pysyä Euroopan vaikutusvaltaisimpana poliittisena perheenä. Ja voimme tehdä tämän pysymällä uskollisina ydinarvoillemme.

– Epävarmuuden aikoina eurooppalaiset tarvitsevat vakautta. Tätä EPP voi tarjota. Me olemme rauhallisuuden linnake.

Orpo muistutti, että EPP:llä on uskottava talous- ja turvallisuuspolitiikka.

– Ja me voimme tuoda toivoa ihmiselle paremmasta tulevaisuudesta, koska me olemme kansan puolue.

Kokoomuksella on Suomessa gallupjohto.

– Ja me olemme matkalla kohti eduskuntavaalien voittoa ensi keväänä, Orpo sanoi.

– Meidän on käännettävä kehityskulku, jossa EPP on menettänyt asemiaan EU:n jäsenmaissa ja siten Eurooppa-neuvostossa.

Hän kertoi kokoomuksen menneen oppositioon vuonna 2019, mutta sen jälkeen kulkusuunta on muutettu kovalla työllä.

– Me onnistuimme tässä Suomessa, ja tämä on mahdollista myös EPP:ssä. Meidän yhteinen tavoitteemme on olla vahvin Euroopan parlamentissa, komissiossa ja Eurooppa-neuvostossa.

– Käännetään EPP-laivan suunta kohti kansallisten vaalien voittamista ja vuonna 2024 järjestettävien EU-vaalien voittamista

EPP on Euroopan suurin puolue ja EPP-ryhmä on europarlamentin suurin poliittinen ryhmä.