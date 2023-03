Petteri Orpo: Tulevan hallituksen on poistettava pitkäaikainen asunnottomuus

Kokoomus perää Suomeen kunnianhimoisempaa asunnottomuuspolitiikkaa tulevalle hallituskaudelle. Puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo ehdottaa tiedotteessaan, että hallitusohjelmaan tulisi kirjata tavoite pitkäaikaisasunnottomuuden poistosta vuoteen 2027 mennessä. Viime vuonna pitkäaikaisesti asunnottomana oli 1 133 henkilöä.

– Asunnottomuuden poistamiseksi tehtävässä työssä on otettu merkittäviä askeleita viimeisen vuosikymmenen aikana. Tavoitteista huolimatta kuluvalla vaalikaudella ei kuitenkaan ole onnistuttu laskemaan määrää riittävästi. Jokainen asunnoton on yksinkertaisesti liikaa. On väärin, että joka yö iso joukko ihmisiä etsii suojaa yöksi. Se ei ole meidän Suomemme. Meidän on pystyttävä parempaan, Orpo sanoo.

Kokoomuksen mukaan niin kutsuttu asunto ensin-periaate on toiminut ratkaisevalla tavalla asunnottomuutta vastaan kamppailtaessa. Periaatteen mukaan henkilölle etsitään ensin koti, ja vasta tämän jälkeen aloitetaan muiden sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ratkominen.

– Autetaan ihmiset elämän syrjään kiinni, jotta suurempi muutos elämässä olisi edes mahdollista saavuttaa. Erityisesti päihde- ja mielenterveysongelmien kanssa painiville asunto ensin-yksikkö voi olla ainoa tie ulos umpikujaan ajautuneesta elämästä. Asunto ensin-periaate on asunnottomalle armollinen. On hienoa, että mallia on lähdetty luomaan ja yksikköjä perustettu, Orpo jatkaa.

Asunnottomuutta voidaan torjua muun muassa riittävällä asuntokannalla, oikeasuhtaisilla palveluilla ja estävällä työllä, kuten häätöjen ennaltaehkäisyllä. Kokoomus painottaa, että yhteiskunnan tukemat vuokra-asunnot tulisi kohdentaa niitä eniten tarvitseville.

Puolueen puheenjohtaja uskoo asunnottomuuden poistamisen olevan tavoite, joka jaetaan läpi puoluekentän. Orpo kuitenkin toteaa, että kuluneella vaalikaudella asialle olisi voitu tehdä enemmän.

Asunnottomuuden poistaminen Suomesta on Orpon mukaan täysin mahdollista, ja siksi tavoite keinoineen tuleekin kirjata seuraavaan hallitusohjelmaan.