Petteri Orpo: Tiesimme, että hallitusohjelmasta tulee kritiikkiä, mutta toimet on tehtävä

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi tänään tiedotustilaisuudessa kokoomuksen ministerivalintoja tulevaan hallitukseen. Tilaisuuteen osallistuivat myös kokoomuksen nimeämät tulevan hallituksen ministerit.

Pääministeriksi nousee hallituksen muodostaja ja puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo. Ulkoministeriksi nimitettiin Elina Valtonen ja puolustusministeriksi Antti Häkkänen.

Tulevan hallituksen työministeri on Arto Satonen (2 vuotta) ja Matias Marttinen (2 vuotta) , kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen, sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen, kulttuuri- ja tiedeministeri Sari Multala (2 vuotta) ja Mari-Leena Talvitie (2 vuotta) ja ilmasto- ja ympäristöministeri Kai Mykkänen.

– Olen ylpeä esitellessäni tämän kokoomusjoukkueen tulevan hallituksen ministereiksi, Orpo sanoi.

Orpon mukaan ministerien valinnassa pyrittiin löytämään osaamista eri aloilta, saamaan sama määrä miehiä ja naisia sekä löytämään alueellinen tasapaino.

– Kaikki ovat äärettömän taitavia ammattilaisia yhteisten asioiden hoitamisessa, Orpo sanoi valinnoista.

Kaksi ministeripaikkaa on jaettu kahden vuoden pätkiin, joka Orpon mukaan johtui ennen kaikkea siitä, että ”meillä on niin erinomaisia osaajia”. Lisäksi haluttiin tasapainottaa jakoa alueellisesti.

Uusi sosiaaliturvaministerin salkku vastaa sosiaaliturvasta, jossa tavoitteena on uudistaa suomalaista sosiaaliturvaa työhön kannustavaksi, kertoi tuleva ministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Orpolta kysyttiin myös kommenttia hallitusohjelmasta heränneeseen kritiikkiin.

– Suomi tarvitsee reippaita rakenteellisia uudistuksia. Meidän täytyy saada kannusteet ihmisille kuntoon lähteä töihin. Meidän täytyy uudistaa suomalaisia työmarkkinoita, jotka ovat jääneet uudistamatta. Meidän täytyy saada yritystoiminta kuntoon, investointiympäristö kuntoon, Orpo sanoi.

Orpon mukaan kaikki voittavat, mikäli avoimet työpaikat sekä työntekijät saadaan kohtaamaan.

– Me tiedettiin kyllä se, että tästä tulee paljon kritiikkiä, mutta tämä on tehtävä, jotta Suomi on hyvinvointivaltio myös jatkossa. Me emme voi rakentaa velan varaan meidän hyvinvointiamme.