Petteri Orpo tapaa Etelä-Korean pääministerin Helsingissä

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja Etelä-Korean pääministeri Duck-soo Han tapaavat Helsingissä torstaina 2. marraskuuta, valtioneuvoston kanslia tiedottaa. Pääministerit keskustelevat maiden kahdenvälisistä suhteista, yhteistyön syventämisestä sekä keskeisistä kansainvälisistä ja alueellisista kysymyksistä.

Etelä-Korea on Suomelle tärkeä samanmielinen kumppani, johon Suomi haluaa tiivistää suhdettaan. Etelä-Korea on Suomen kolmanneksi suurin kauppakumppani Aasiassa. Kauppasuhteiden kasvulle maiden välillä on merkittävää potentiaalia. Myös investointi-, tiede- ja teknologiasuhteen kehittämiseen Suomen ja Etelä-Korean välillä on suuria mahdollisuuksia.

– Olen iloinen saadessani isännöidä Etelä-Korean kollegaani Helsingissä. Maidemme suhteet ovat hyvät niin kaupallisella, kulttuurisella kuin poliittisellakin tasolla, ja näitä suhteita haluamme edelleen syventää. Kansainvälistä sääntöpohjaista järjestelmää tukevien demokratioiden on tärkeämpää kuin koskaan tehdä tiivistä yhteistyötä ja näyttää johtajuutta, toteaa pääministeri Orpo tiedotteessa.

Tänä vuonna on kulunut 50 vuotta Suomen ja Etelä-Korean diplomaattisuhteiden solmimisesta. Vierailu liittyy osaltaan juhlavuoden tiivistyneeseen kanssakäymiseen. Edellisen kerran Etelä-Korean pääministeri vieraili Suomessa kymmenen vuotta sitten, diplomaattisuhteiden 40. juhlavuonna.