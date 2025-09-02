Petteri Orpo: Taloudessa on merkkejä paremmasta

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus kertoi tiistai-iltana kaksipäiväisen budjettiriihen tuloksista.

Petteri Orpo totesi neuvotteluiden menneen onnistuneesti maaliin ja ratkaisujen löytyneen haastavasta taloustilanteesta huolimatta. Ensi vuoden budjetti jouduttiin laatimaan heikossa suhdannetilanteessa.

– Jouduimme jälleen tekemään säästöjä, vaikka alun perin ajateltiin, että isot säästöpäätökset olisivat jo takana. On selvää, että jokainen säästöpäätös on ikävä, sillä ne ovat pois jostakin. Myös meidän turvallisuusympäristömme on merkittävästi vaikeutunut, ja joudumme samaan aikaan tekemään suuria, merkittäviä rahallisia panostuksia meidän puolustuskykyymme, yhteisen isänmaamme puolustukseen, pääministeri sanoi.

Suomen velkaantuminen on ollut pitkäaikaista ja kroonista. Orpo sanoi olevansa tyytyväinen siihen, että hallitus pystyy edelleen tekemään vaikeita päätöksiä.

– Puutumme velkaantumiseen ja panostamme työllisyyden ja talouden kasvuun sekä vahvistamme puolustusta, Petteri Orpo totesi.

Pääministeri muistutti kaikkien palkansaajien verotuksen kevenevän ja ostovoiman kasvavan.

– Me pidämme kiinni vastuullisesta taloudenpidosta. Olemme luvanneet, että velkasuhde tasaantuu hallituskaudella 2026–2027. Ja se edellytti miljardin euron lisäsopeutusta. Tämä tarkoittaa sitä, että hallituksemme on jo sopeuttanut yhteensä noin kymmenen miljardin euron edestä, mikä on historiallisen kokoluokan ratkaisu, Petteri Orpo sanoi.

Orpo painotti, että taloudessa on jo merkkejä paremmasta.

– Eikä vain merkkejä, vaan lukuihin perustuvia faktoja siitä, että investoinnit ovat lähteneet kasvuun ja uusia investointeja on pöydällä. Teemme kaikkemme, että ne etenevät. Teollisuuden tilauskirjat ovat täyttyneet, mikä on erinomainen merkki. Rakennusala on kyntänyt syvällä, mutta siellä uskotaan pahimman olevan jo takana. Korot ovat laskeneet ja inflaatio on alhaalla. Työllisyydessäkin on ensimmäisiä merkkejä parempaan, pääministeri jatkoi.

Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mukaan suurimmat säästöt kohdistuvat Ara-lainoihin, joista leikataan 365 miljoonaa euroa. Yritystuista leikataan ensi vuonna 31 miljoonaa euroa ja vuonna 2027 141 miljoonaa euroa. Suurituloisten eläkeläisten veroalea lievennettiin aiempaan verrattuna.

Yksityisten lääkärikäyntien Kela-korvaukset palautetaan 30 eurosta kahdeksaan euroon. Useisiin yritystukiin tulee 30 prosentin leikkaus. Mukana ovat muun muassa Business Finlandin innovaatiotuet.

Sopeutustoimia kohdistetaan lisäksi kehitysyhteistyöhön ja kotouttamiseen sekä virastojen toimintamenoihin. Valtiovarainministerin mukaan kokonaisuus kohdistuu hyvin vähäisesti tavallisten suomalaisten arkeen.

Purra totesi valtion velkaantumisen olevan ensi vuonna sopeutuksesta huolimatta 8,7 miljardia euroa.

Puolustusmateriaalihankintoihin ohjataan kuuden miljardin euron tilausvaltuudet. Ne ovat olleet kuluvan vuoden aikana vain 0,4 miljardia euroa.

Hallitus lisää turvakotipaikkojen määrää koko Suomessa sekä korottaa äitiysavustusta ja opiskelijoiden ateriatukea. Nuorten rekrytoinnin tukeen lisätään 30 miljoonaa euroa. Humanitaarisen avun 20 miljoonan euron lisäyksestä kohdennetaan viisi miljoonaa euroa Gazaan.

Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) kertoi tiedotustilaisuudessa pitävänsä myönteisenä, ettei koulutukseen tai soteen tullut lisäleikkauksia.