Petteri Orpo sai Säätytalolla villasukat – näin hän kiteytti viestinsä kylien elinvoimasta

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) käväisi Säätytalolla jatkuvien hallitusneuvottelujen lomassa torstaina puolilta päivin kuulemassa viestiä kylien elivoiman puolesta. Säätytalon edustalle oli saapunut Suomen Kylät ry:n edustajia, jotka jakoivat hallitusneuvottelijoille itse tekemiään villasukkia ja pullaa.

– Voi kiitos! Olen pienestä Köyliön Vuorenmaan kylästä kotoisin, siitä kyläkoulun vierestä, jossa vanhempani olivat opettajina molemmat ja itse kävin sitä koulua. Sitä kautta pienten kylien asema on hyvinkin tuttu. Olette tärkeällä asialla, Orpo sanoi.

Villasukkakoria pitelevä Suomen Kylät ry:n toiminnanjohtaja Aleksi Koivisto korosti tarvetta puolustaaa etenkin kyläkouluja:

– Joku lähikoululisä, jotain satsauksia siihen, ettei elinkelpoisia kouluja lakkautettaisi. Niiden puolesta täällä ollaan, Koivisto lähetti terveisiä hallitusneuvotteluihin.

Orpo valitsi korista itselleen Leila-nimisen kyläaktiivin tekemät keltaiset villasukat, koska ”keltainen kuvastaa hyvin yhdistelmää, joka tuolla talolla on”.

Orpon mielestä keskeinen asia kylien elivoiman kannalta on kuitenkin se, että yritystoiminnan edellytykset ovat kunnossa.

– Se, mihin me pyrimme kaikkein eniten on se, että laitamme Suomessa yritystoiminnan edellytykset kuntoon. Kylä ei pysy elävänä, jos siellä ei ole yritystoimintaa, työpaikkoja ja tätä kautta nuorempaa väkeä. Mitään muuta oikotietä ei ole. Totta kai oikeissa paikoissa tarvitaan tukeakin, mutta työllisyys ja yrittäjyys on kaiken perusta, Orpo sanoi.

Säätytalon edustalla mukana ollut Eine Oksanen suhtautui Orpon näkemyksiin ”ihan myönteisesti”:

– Hänkin on niin pienestä kylästä kotoisin.

Koiviston mukaan maaseudun kehittämiseen liittyviä avauksia on käyty läpi kaikkien Säätytalolla neuvottelevien neljän puolueen kanssa.

– Liikkuvia palveluita on edistetty monien kokoomuslaisten kanssa. Ja nämä kyläkouluasiat ovat olleet tosi tärkeitä monelle kokoomuslaiselle ja perussuomalaiselle, ja esimerkiksi saaristokylien asiat Rkp:lle.

Villasukkia oli varattu Säätytalon neuvottelijoille nelisenkymmentä, joista puoleen päivään mennessä oli jaettu pian puolet. Kansanedustajia oli ollut välistä ”jonoksi asti”.