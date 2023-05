Petteri Orpo Säätytalolla: Työ etenee, moni ryhmä jo lähes valmis

Hallituksen muodostaja Pettero Orpo (kok.) kertoi perjantaina Säätytalolla olevansa tyytyväinen hallitusneuvottelujen etenemisvauhtiin. Hän kiinnitti huomiota eiliseen helatorstaihin, joka oli selkeästi monelle ryhmälle asetettu aikarajatavoite.

– Moni ryhmä on pitkällä, ensi viikolla tullaan näkemän se, että on vähemmän väkeä talolla, koska moni ryhmä on saanut työnsä valmiiksi. He jäävät odottamaan sitä, että aikanaan lopulliset talouden luvut varmistuvat, että he voivat viimeistellä työnsä siltä pohjalta, Orpo tiivisti.

Hän nimesi ulko- ja turvallisuuspolitiikan kokonaisuuden sekä ympäristöministeriön hallinnonalan olevan hyvin valmiita. Sen sijaan talousryhmä veroineen, energia- ja ilmastopolitiikka, maahanmuuttoryhmä ja sote ovat tunnetusti hankalampia kokonaisuuksia.

– Ensi viikolla ollaan kuitenkin kaikissa ryhmissä edetty pohjatyössä niin pitkälle, että alkaa olla se aika, että vaikeissakin kysymyksissä pitää edetä ja uskon, että edetään, kokoomusjohtaja totesi.

– Lähes joka ryhmällä on se, että pitää odottaa vielä se lopussa vahvistuva talouskehikko, koska koko ajan me haemme niitä säästöjä. Ja sitten toivottavasti myöskin pystytään priorisoimaan takaisin päin jotain pienempiä rahoja tärkeisiin kohteisiin.

Sotessa on Orpon mukaan tarvetta useille toimille samaan aikaan: sekä niille, jotka auttavat tämän hetken kriisitilannetta, että niille, joilla saadaan pitkävaikutteisia, tuottavuutta parantavia keinoja. Hallituksen muodostaja kertoi, että hoitajamitoituksesta täytyy arvioida, pystytäänkö sen kanssa etenemään.

Asioiden osalta tehdään vaikuttavuusarviointia, ettei tehdä vääränlaisia päätöksiä.

– Edellinen hallitushan itse lykkäsi sen voimaantuloa, koska se ei ollut mahdollista. Edellisenkin hallituksen arvion mukaan, jos se olisi edennyt täydellä voimallaan kun hoitajia ei ole, niin se vain vaikeuttaa tilannetta, Orpo totesi.

– Tämä mielestäni pitää ymmärtää, että hyvä on tarkoitus: me haluamme että meidän vanhuksilla on hyvää hoitoa, että on riittävästi hoitajia, mutta ei voi tehdä sellaisia päätöksiä, jotka heikentävät tilannetta.