Petteri Orpo: Raukkamainen teko

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) tuomitsee SDP:n kansanedustajaan kohdistuneen väkivallan.

– SDP:n Krista Kiuruun kohdistettu väkivallanteko on raukkamainen. Tapahtunut on yksiselitteisesti väärin ja tuomittavaa. Toivon, että Krista on kunnossa. Tekijä pitää saada vastuuseen, Orpo sanoo X:ssä.

Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan kyse on hyökkäyksestä suomalaista demokratiaa vastaan.

– Kaikkien päättäjiemme on voitava kulkea kadulla ilman pelkoa väkivallasta. Tällaista emme voi hyväksyä, Valtonen kirjoittaa X:ssä.

Krista Kiurua lyötiin perjantaina Helsingissä. SDP:n tiedotteen mukaan Kiurulle tuntematon keski-ikäinen mieshenkilö oli ohittaessa yllättäen lähtenyt Kiurua kohti ja lyönyt häntä nyrkillä suoraan kasvoihin. Mies oli poistunut paikalta kertomatta syytä hyökkäykselleen.

Tapaus on poliisin tutkinnassa.

