Petteri Orpo: Puolustuksen EU-rahoitusväline ei ole yhteisvelkaa

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan keskustelu EU:n puolustushankintojen rahoittamista varten suunnitellusta 150 miljardin euron Safe-rahoitusvälineestä on kääntynyt toissijaisiin asioihin.

Orpon mukaan keskiöön ovat nouseet yhteisvelkaan liittyvät pelot. Samalla keskustelu Euroopan turvallisuusympäristön murroksesta on pääministerin mukaan sivuutettu.

– Ensinnäkin: tämä väline ei ole yhteisvelkaa. Se ei ole tulonsiirtoa jäsenmailta toiselle eikä avustusten jakoa. EU:n komissio nostaa jäsenmaiden kysynnän pohjalta lainaa unionin budjettia vastaan suhteellisen edullisin ehdoin, ja lainaa rahoitusta eteenpäin halukkaille jäsenmaille puolustusinvestointeihin, Orpo kirjoittaa Verkkouutisissa julkaistussa blogissaan.

Jokainen maa vastaa pääministerin mukaan itse omista lainoistaan. Rahoitusvälineessä EU-budjetti toimii lainojen vakuutena, mutta jäsenmaat eivät vastaa toistensa veloista.

Rahoitusväline tarjoaa pääministerin mukaan myös mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille osana eurooppalaisia yhteishankintoja. Orpo korostaa, että kyse ei kuitenkaan ole vain taloudesta.

– Kyse on myös geopoliittisesta viestistä. Eurooppa ymmärtää, missä ajassa elämme. Venäjän uhka on todellinen, pitkäkestoinen eikä se katoa itsekseen. Panostukset omaan puolustukseen vahvistavat myös transatlanttista yhteyttä. Yhdysvalloille on tärkeää, että Eurooppa kantaa vastuunsa. Tämä rahoitusväline on osa tuota viestiä.

– Tässä ajassa yhteisen puolustuksen vahvistaminen on tärkeämpää kuin yksikään ideologinen iskulause. Siksi hallitus on päättänyt tukea välineen perustamista Suomen kokonaisedun ja turvallisuuden vastuullisesta lähtökohdasta, Orpo kirjoittaa.

Monessa muussa EU-maassa asia on pääministerin mukaan ymmärretty.

– Kannustankin suomalaisia ja puolueita näkemään kokonaisuuden yli yksinkertaisen pelottelun.