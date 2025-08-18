Verkkouutiset

Esteitä Valkoisen talon lähellä Washington D.C:ssä ennen Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin saapumista. AFP / LEHTIKUVA / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Petteri Orpo puhui Alexander Stubbin kanssa Washingtoniin

Pääministerin mukaan edessä ovat kovat neuvottelut.
Pääministeri Petteri Orpo kertoi kokoomuksen ministeriryhmän kesäkokouksen aluksi aamupäivällä puhuneensa juuri tasavallan presidentti Alexander Stubbille Yhdysvaltoihin.

Petteri Orpon mukaan kaksi asiaa ovat keskeisiä edessä olevissa kovissa neuvotteluissa: tulitauko ja turvatakuut Ukrainalle.

Alexander Stubb on mukana Washington D.C:n huipputapaamisessa, jossa yritetään hakea ratkaisua Ukrainan sotaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kutsunut paikalle Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin ja Euroopan johtajia.

Kokoomuksen ministeriryhmä kokoontuu maanantain ja tiistain aikana Oulussa ja Kajaanissa.

Orpo kehui kokouksen avauspuheessaan vuolaasti Stubbin työtä Ukrainan ja Euroopan hyväksi.

