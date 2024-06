Petteri Orpo: Pidämme kiinni siitä, mitä sanomme

Kokoomuksen puheenjohtaja, Petteri Orpo kuvailee puolueensa saamaa vaalitulosta eurovaaleissa historiallisen vahvaksi. Puolue saa yhden lisäpaikan eli yhteensä neljä europarlamentaarikkoa 24,8 prosentin kannatuksella.

– Ja tämä ajassa, jossa hoidamme maan hallitusta ja joudumme tekemään vaikeita ratkaisuja. Tämä on osoitus siitä, että ihmiset arvostavat maltillista, pragmaattista asioiden hoitoa. Repivällä tyylillä ei kansan luottamusta samalla tavalla saatu, Petteri Orpo sanoi vaalivalvojaisten mediatilaisuudessa Helsingissä.

Puoluejohtaja kiitti äänestäjiä, ehdokkaita ja kampanjoihin osallistuneita. Hän lisäksi onnitteli vasemmistoliiton Li Anderssonia historiallisen suuresta henkilökohtaisesta äänipotista. Andersson sai 246 524 ääntä.

– Kokoomuslaisia yhdistävät Eurooppa-asiat, olemme puolueena hyvin vahvassa iskussa. Oppositiokauden aikana teimme määrätietoisesti perustyön, kuten strategiat ja ohjelmat, Petteri Orpo sanoi.

Kokoomuksen listalta suurimman äänisaaliin sai Mika Aaltola 94 975 äänellä. Petteri Orpo kertoi uskoneensa ehdokkaan potentiaaliin, koska presidentinvaaleissa moni äänesti jo ensimmäisellä kierroksella lopullinen asetelma mielessään.

– Soitin hänelle, koska olin sitä mieltä, että oli aika keskustella Mikan kanssa, että haluaisiko hän lähteä ehdokkaaksemme. Mielestäni oli paljon yhteistä arvomaailmassamme, peruspolitiikan ja kansainvälisen politiikan linjassa. Asiaosaaminen oli myös perusteena, eikä tämä ihan huonosti mennytkään, Orpo totesi.

Puoluejohtaja painotti vaalivoittojen vaativan määrätietoista kovaa työtä ja heijastelevan sitä, ettei kokoomuksessa ole juurikaan sisäisiä ristiriitoja.

– Olen ylpeä siitä, että olen saanut johtaa kokoomusta ja todella ylpeä kaikista vaaleista, joita tässä on käyty. Tulos lämmittää, mutta tuo myös vastuun. Olemme valmiita vastuunkantoon, pidämme kiinni siitä, mitä sanomme, Petteri Orpo totesi.

Seuraavaksi odotetaan Euroopan parlamentin ryhmien järjestäytymistä ja lopullisia voimasuhteita. Petteri Orpo sanoi olettavansa, että EU-huippukokouksessa juhannuksen jälkeisellä viikolla komission nykyistä puheenjohtaja Ursula von der Leyenia esitetään jatkokaudelle, sillä EPP-ryhmä vahvisti vaaleissa ykkösasemaansa.

Tulevan komissaarin suhteen tavoitteena on saada Suomelle mahdollisimman painava ja vaikutusvaltainen salkku.

Petteri Orpo toteaa perussuomalaisten tuloksen olevan puolueelle suuri pettymys. Hän ei usko, että tämä vaikuttaa hallitustyöskentelyyn.

– He ovat vahvasti sitoutuneita hallitusohjelmaan ja sen toimeenpanoon. Heillä on voimakas halu laittaa kuntoon Suomen asioita eli taloutta, työllisyyttä ja yrittäjyyttä. Mutta he varmasti käyvät sisäisen keskustelun, kun vaalitulos ei vastannut odotuksia, Orpo sanoi.