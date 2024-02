Petteri Orpo oppositiolle: Älkää sanoko, että leikkaisimme sotesta

Eduskunnan kyselytunnilla keskusteltiin hyvinvointialueiden rahoituksesta ja säästöpaineista.

Keskustan kansanedustaja Markku Siponen väitti, että hallituksen suurin säästösuunnitelma kohdistuu terveyspalveluihin.

– Te heikennätte tavallisen suomalaisen mahdollisuuksia saada itsensä, lapsensa tai vanhempansa lääkärille — senhän te leikkauksillanne teette, mitä sitä kaunistelemaan. Teidän linjanne seurauksena sairaaloita uhataan lakkauttaa, terveysasemien sulkemista suunnitellaan, palvelut karkaavat. Vanhuksilta viedään jälkiruuatkin palvelutalojen lautasilta, Siponen väitti puheenvuorossaan.

– En ihmettele yhtään, miksi suomalainen kysyy nyt itseltään, mihin hänen maksamansa verot menevät. No, kaikkihan me tiedämme, mihin ne menevät: ne lastataan tähän miljardeja maksavaan Turun tunnin junaan, keskustaedustaja jatkoi.

Siponen kysyi sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juusolta (ps.), mistä terveyspalveluista hallitus aikoo leikata.

Ministeri vastasi, että nykyiseen hyvinvointialueiden tukalaan tilanteeseen on ajauduttu edellisen hallituksen takia.

– Viime kaudella tehty sote-uudistus ja sen rahoitusmalli, mikä siinä luotiin, on syynä siihen tilanteeseen, missä me olemme nyt. Hallitus ei ole kehottanut leikkaamaan lähipalveluista, kuten keskusta koko ajan väittää. Me olemme koko ajan sanoneet, että lähipalveluihin pitää panostaa, matalan kynnyksen palveluja pitää lisätä, ja siihen pyrimme koko ajan ohjauksella, Kaisa Juuso vastasi kansanedustaja Siposelle.

– Hyvinvointialueiden valtuustot ja hallitukset ovat itse asiassa todella tärkeän paikan edessä siellä valtuustoissa, kun te mietitte ja päätätte, millä tavalla voidaan samat palvelut turvata pienemmillä kustannuksilla ja sillä henkilöstöllä, mikä on käytettävissä, hän jatkoi.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) pyysi puheenvuoron.

– Kyllä nyt täytyy tehdä pari perusasiaa selväksi. Se, että sanotte hallituksen leikkaavan tähtitieteellisiä summia sotesta, on yksinkertaisesti väärä totuus. Tänä vuonna käytetään noin 24 miljardia euroa sosiaali- ja terveyspalveluihin — kolmannes valtion budjetista. Joka ainut vuosi me lisäämme yli miljardin lisää rahaa sosiaali- ja terveyspalveluihin. Se on valtava summa tilanteessa, jossa me velkaannumme koko ajan, pääministeri vastasi oppositiolle.

– Ja mistä tämä johtuu? Se johtuu siitä sote-mallista, jonka teidän hallituksenne teki. Te ette uskoneet sitä, että tämä on kallis, tämä ei nopeuta hoitoonpääsyä, vaan kustannukset nousevat. Juuri siinä tilanteessa nyt ollaan, juuri sitä tilannetta niillä alueilla joudutaan ratkomaan. Mutta älkää sanoko, että me leikkaisimme sotesta. Me lisäämme joka vuosi yli miljardin, Orpo jatkoi.