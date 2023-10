Petteri Orpo onnittelee ”ystäväänsä” Puolan Donald Tuskia

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) onnittelee Puolan Donald Tuskia vaalivoitosta.

– Puola on Suomelle tärkeä kumppani Euroopan turvallisuuden ja vaurauden lisäämisessä. Yhteistyö demokratian ja vapauden arvojen puolesta on yhteinen asiamme, Orpo kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Puolassa järjestettiin parlamenttivaalit viime sunnuntaina. Vaalitulosten perusteella näyttää siltä, että Tuskin johtama oppositioblokki on saamassa parlamentin alahuoneeseen enemmistön.

Tusk on perustamansa keskustaoikeistolaisen Kansalaisfoorumin puheenjohtaja.

LUE MYÖS:

Kansanedustaja Puolan vaalituloksesta: Antaa toivoa oikeusvaltiolle

Congratulations to my friend @donaldtusk on your electoral success! Poland is an important partner for Finland in making Europe more secure and prosperous. Working together for values of democracy and freedom is our common cause. 🇫🇮🇪🇺🇵🇱

— Petteri Orpo (@PetteriOrpo) October 17, 2023