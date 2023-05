Petteri Orpo: On tiedossa, mistä asioista pitää vielä neuvotella

Hallitusneuvottelujen vetäjä, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo halusi viikon viimeisessä tiedotustilaisuudessaan korostaa hallitusneuvottelujen aikana kuultuja asiantuntijoita, joka hänen mukaansa kertoo “halusta tehdä huolella tämä työ”.

– Panostetaan erityisen paljon asiantuntijoiden kuulemiseen. Tärkeää, että meillä on yhteinen asiantuntijuuteen perustuva tilannekuva ja myös ymmärrys niistä tarvittavista toimista, joita pitää tehdä.

Tähän mennessä hallitusneuvotteluissa on kuultu lähes 800 asiantuntijaa.

– Määrä on käsittääkseni poikkeuksellisen suuri verrattuna edelliseen hallitukseen.

Orpon mukaan tavoitteena on, että johtaminen perustuu parhaaseen mahdolliseen tietoon.

Suurin osa kuultavista on ollut virkamiehiä, eniten suurimmista ministeiröistä kuten valtiovarainministeriöstä ja sosiaali- ja terveysministeriöstä. Orpon mukaan tällä halutaan osoittaa arvostusta virkamiehille.

Lisäksi Orpon mukaan on kuultu muun muassa erilaisia tutkijoita sekä järjestöjen edustajia.

Orpo summaa neuvottelujen tilannetta viikon lopuksi ja katsoo, että suurin asia on se, että edistystä on saatu aikaan.

– Isossa kuvassa suurin asia on se, että tämä laiva menee eteenpäin koko ajan. Jokaisessa reformityöryhmässä on edistystä, alatyöryhmät aloittivat tällä viikolla. Niissä on päästy pitkälle, joissakin on jopa valmista. Iso laiva menee eteenpäin ja aika hyvässä hengessä.

Kiistakysymyksiä on edelleen ja Orpo katsoo, että kompromisseja joudutaan vielä hakemaan.

– On tiedossa ne pöydät ja ne kysymykset, joissa meillä on eniten erimielisyyksiä. Niissä on suurella kuultavien määrällä pohjustettu ensi viikkoa ja sitä, että lähdetään sitten ratkomaan asioita.

Orpo ei halunnut arvioida, voisiko hallitusohjelma olla valmis kesäkuun alussa tai juhannuksena.

– Tärkeintä on saada hyvä ohjelma ja luottamus.