Petteri Orpo: Nyt on kaikki mahdollisuudet edetä

Hallituksenmuodostaja, kokoomuksen Petteri Orpo sanoi hallitusneuvottelujen tiedotustilaisuudessa, että ilmasto-, maahanmuutto- ja energiapoliittisissa kysymyksissä on saatu laadittua yhteisesti hyväksytty paperi ”ja eteenpäin mennään”.

– Minusta nyt on kaikki mahdollisuudet edetä, Petteri Orpo totesi.

Hän huomautti, että nyt ”saatiin sovitettua yhteen asioita, joita jotkut pitivät mahdottomana”.

Hallituksen muodostaja painotti, että mikään puolueista ei saa kaikkea haluamaansa läpi. Kompromissit voivat jäädä harmittamaan jokaista puoluetta.

– Kun puolueet ovat erikokoisia, meillä on erilaisia kantoja, meillä on erilainen valmistelu-, osaamis- tai valmistelutaso eri kysymyksissä. On tärkeää, että kaikki pystyvät sillä hetkellä, kun tehdään ratkaisuja, olemaan samalla kartalla, Petteri Orpo sanoi.

Hallitusneuvottelujen ryhmissä edetään Orpon mukaan nyt rivakasti, mutta keskeneräisiä asioita on.

– Samaan aikaan tiedän, että talousryhmässä ja sote-ryhmässä erityisesti, ja joissain muissa yksittäisissä asioissa, on vielä todella paljon ratkottavaa.

Hänen mukaansa Suomi pitää kiinni edellisen hallituksen päätöksestä tehdä Suomi hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä.

– Jos totean, että ilmastolakia ei avata, niin minä ainakin elän oikeusvaltiossa, jossa ilmastolaki on laki.

Tärkeimpiä tulevan hallituksen tehtäviä on hillitä sosiaali- ja terveysmenojen kasvua.

– Edellisen hallituksen tekemä sote on vain raami, joka ei ole vielä tuonut euronkaan parannusta eikä ole parantanut ihmisten hoitoa tai palveluita, vaan tuonut mukanaan suuren määrän haasteita. Niin kyllä tämä on hankala yhtälö, Orpo totesi.