Petteri Orpo: Mitään sopimusta Ukrainasta ei tehdä ilman Ukrainaa

Pääministeri Petteri Orpo ja Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson ovat tavanneet tänään Helsingissä. Kesärannassa keskusteltiin muun muassa Ukrainan tilanteesta. Kristerssonin vierailu jatkuu huomenna Espoossa.

Pääministerit ylistivät hyvää keskinäistä suhdettaan sekä Suomen ja Ruotsin välisiä suhteita ja yhteistyötä.

Orpo totesi, että sekä Suomi että Ruotsi ovat sitoutuneet pitkäaikaiseen turvallisuusyhteistyöhön. Ukrainalle tarjotaan sotilaallista, taloudellista ja humanitaarista apua.

Orpo kuvaili, että nyt eletään Ukrainan sodan suhteen ratkaisevia aikoja, mutta tärkeätä on tehdä yhteistyötä Euroopassa ja liittolaisten kesken ja pitää yllä painetta Venäjää kohtaan. Tavoitteena on oikeudenmukainen ja kestävä rauha.

Ulf Kristersson totesi, että Euroopan johtajat käyvät presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa jatkuvasti keskusteluja eri formaateissa.

– Ukrainasta ei tehdä päätöksiä ilman Ukrainaa ja Euroopasta ei tehdä päätöksiä ilman Eurooppaa, linjasi Orpo ja jatkoi, että tällaisessa prosessissa on selvää, että erilaisia käänteitä tulee nopeastikin.

Kristerssonin mukaan osan Euroopan maista pitäisi osallistua Ukrainan varustamiseen enemmän.

– Viestimme on, että arvostamme eurooppalaisten sitoutumista, mutta enemmän pitäisi olla tekoja. Sanat ovat hienoja, mutta teot hienompia ja nyt pitäisi pitää sanansa – vahvistaa Ukrainan tukea ennen kuin mahdolliseen tulitaukoon päädytään, kuvaili Kristersson tiedotustilaisuudessa.

Pääministereiltä kysyttiin myös mielipidettä uutiseen, jonka mukaan USA saattaisi tunnustaa Venäjän miehittämät ukrainalaisalueet venäläisiksi. Orpo vastasi jälleen, että mitään sopimusta Ukrainasta ei tehdä ilman Ukrainaa.

– Olemme valmiita tunnustamaan sen, minkä ukrainalaiset hyväksyvät.

Kristerssonin mukaan kaikenlaisia huhuja liikkuu, mutta vain Ukraina voi päättää mikä on hyväksyttävä rauha.

– Venäjältä ei ole tullut mitään merkkiä siitä, että se haluaisi rauhaa, hän lisäsi.

Orpo jatkoi, että huomenna nähdään kuinka tosissaan Venäjä on.

USA:n erityislähettiläs Steve Witkoff tapaa huomenna Kremlissä presidentti Vladimir Putinin.

USA ja Venäjä ovat neuvotelleet Euroopan sivuuttaen. Orpon mukaan mitään erityistä ”eurooppalaista rauhansuunnitelmaa” ei kuitenkaan tarvita.

– Työskentelemme yhdessä Ukrainan ja amerikkalaisten kumppaniemme kanssa ja yritämme löytää ratkaisuja. Mutta omat asiamme tai Naton asiat voidaan neuvotella ja ratkaista ainoastaan täällä.

Kristersson komppasi Orpoa todeten, että tärkeimmät päätökset ovat ne, jotka vahvistavat Ukrainaa sotilaallisesti ja taloudellisesti siten, että mahdolliselle rauhansopimukselle on edellytyksiä.