Petteri Orpo: Meillä on vahva valtakirja, näin hallitusta lähdetään kokoamaan

– Tämä on uskomattoman hieno tunne. Olen onnellinen meidän kansanliikkeemme puolesta. Me ansaitsimme tämän, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo Verkkouutisille kokoomuksen vaalivalvojaisissa Bottalla Helsingissä.

Kokoomus nousi vaaleissa suurimmaksi puolueeksi ja sai 48 kansanedustajapaikkaa. Toiseksi tuli 46 kansanedustajapaikkaa saanut perussuomalaiset ja kolmanneksi SDP 43 paikalla.

Vaalit ratkaisi Orpon mukaan se, että kokoomus lähti rakentamaan ohjelmaansa jo kolme-neljä vuotta sitten.

– Meillä on niin vahva tarina ja ohjelma siihen, miten Suomi pannaan kuntoon. Se kesti kaikki hyökkäykset ja kaiken arvostelun. Illasta toiseen meidän ihmiset ja minä itsekin pystyin sitä puolustamaan ja olemaan siitä ylpeä.

– Se ratkaisi. Demareilla oli tyhjät paperit eikä perussuomalaisillakaan ollut tarjota vastaavia ratkaisuja.

Eteenpäin kokoomusjohtaja haluaa mennä puolueensa ohjelman kautta. Hänen mukaansa sitä on ajateltu hallitusohjelman runkona.

– Meillä on aika vahva valtakirja ryhyä keräämään hallitusta. Voiton koko ja eduskuntaryhmän koko on sellainen, että kyllä uskon meidän löytävän tukea.

Petteri Orpo muistuttaa, ettei kukaan saa yksin omaa ohjelmaansa läpi ja kompromissejakin on tehtävä.

– Talouden kuntoon laittaminen on kuitenkin se ykkösasia. Se on kaiken perusta.

Petteri Orpo nosti puheessaan esiin vaalien välillä kovaksi äityneen retoriikan ja pelottelun. Erityisesti SDP:tä on arvosteltu poikkeuksellisen jakavasta puheesta ja vastakkainasettelusta.

– Kaikenlaista pelottelua on ollut. Haluan sanoa tässäkin suomalaisille, että kokoomuksella on vain yksi tavoite politiikassa ja se on se, että Suomi on hyvinvoiva ja että jokaisesta pidetään huolta.

Petteri Orpon mukaan kokoomuksella on valmiit askelmerkit aikataulutuksineen siihen, miten hallitusneuvotteluja lähdetään vetämään.

Nähdäänkö kokoomuksen vetämissä neuvotteluissa sitten enemmän käytännönläheisyyttä vai unelmapöytiä edellisten neuvottelujen tapaan?

– Puhdasta raakaa pragmatiaa, Petteri Orpo vastaa.