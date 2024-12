Petteri Orpo kommentoi puolustusmenoja – ”pohjoinen ja etelä yhdistyivät”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi puolustusmenojen mahdollista kasvua Helsingin Sanomille.

Naton nykyinen tavoite, että jäsenmaat käyttävät kaksi prosenttia bruttokansantuotteestaan puolustukseen, saattaa nousta jopa kolmeen prosenttiin. Suomelle se merkitsisi lähes kahden miljardin euron vuotuista lisäpanostusta puolustukseen.

– Oleellista on, millä aikataululla tavoitteet nostetaan. Suomen puolustusmenot ovat joka tapauksessa yli kahden prosentin tasolla vuoteen 2029 asti. Jos uudet vaateet pitää täyttää 2030-luvulle mennessä, niin tasoa pitää alkaa nostaa tämän vuosikymmenen loppupuolella, Orpo totesi.

– Minä toivon, että Suomen talous on silloin saatu sellaiseen kuntoon, että tätä kaikkea ei enää silloin tarvitsisi tehdä velkarahalla.

Orpon hallitus on sitoutunut yhdeksän miljardin euron suuruisiin sopeutustoimiin. Hallituksen keskeinen tavoite on ollut velkaantumisen hillitseminen, mutta ennusteiden mukaan velkaantuminen jatkuu ensi vuonna.

– On aivan selvää, että yhdeksän miljardin sopeuttamisen jälkeen koko ajan vaikeuskerroin [leikkausten tekemiselle] kasvaa. Haluan nähdä valtiovarainministeriön kevään ennusteen. Silloin näemme, lähteekö talouskasvu liikkeelle. Mutta vaikea tämä tilanne on, koska talouskasvu on siirtynyt jo vuodella siitä, mitä hallitusohjelman tekemisen aikana ennustettiin.

Asia nousi esiin Suomen järjestämän huippukokouksen aikana Saariselällä.

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson, Italian pääministeri Giorgia Meloni, EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas sekä Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis osallistuivat viikonlopun kokoukseen.

– Upea huippukokous Suomessa, Lapissa lumen, pimeyden ja talvipäivänseisauksen taikuuden keskellä. Pohjoinen ja etelä yhdistyivät edistäen todellista yhteisymmärrystä Euroopan tulevaisuudesta ja turvallisuudesta, Orpo kommentoi kokouksen antia viestipalvelu X:ssä.

Wonderful summit in Finland, Lapland amidst snow, darkness, and the magic of the winter solstice. The North and South came together, fostering true common understanding for Europe’s future & security. Thank you @GiorgiaMeloni, @PrimeministerGR, @SwedishPM, @kajakallas! 🇫🇮🇮🇹🇬🇷🇸🇪🇪🇺 pic.twitter.com/SB6LqjqGG5

— Petteri Orpo (@PetteriOrpo) December 22, 2024