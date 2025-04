Petteri Orpo äänivyöryllä EPP:n varapuheenjohtajaksi

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on valittu Euroopan kansanpuolueen (EPP) ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi EPP:n kongressissa, joka käynnistyi eilen. Kyseessä on Orpon kolmas kausi varapuheenjohtajana.

– Petteri Orpo valittiin jatkamaan EPP:n varapuheenjohtajana suurimmalla äänimäärällä! Kertoo vahvasta tekemisestä ja kovasta luottamuksesta, kertoo EPP-ryhmän lehdistöneuvonantaja Pete Pakarinen X-päivityksessä.

Puheenjohtajana valittiin eilen jatkamaan saksalainen Manfred Weber.

Orpo oli ehdolla Pohjoismaiden ja Baltian maiden puolueiden yhteisenä ehdokkaana.

– On mahtavaa jatkaa työtä Euroopan johtavan poliittisen liikkeen johdossa. EPP:llä on valtavasti vaikutusvaltaa niin komissiossa, neuvostossa kuin Euroopan parlamentissakin. Se tarjoaa merkittävän foorumin viedä Suomelle tärkeitä asioita eteenpäin eurooppalaisessa päätöksenteossa. Saamani suuri henkilökohtainen äänimäärä kertoo, että kokoomukseen luotetaan Euroopassa ja suomalaisilla näkemyksillä on väliä, Orpo kertoo tiedotteessa valinnan jälkeen.

EPP:n kaksipäiväinen sääntömääräinen puoluekokous päättyi keskiviikkona. Kokouksen pääasiallisena asiana oli uuden puheenjohtajan, puoluesihteerin, rahastonhoitajan sekä varapuheenjohtajien valinta. Kokouksessa päätettiin lisäksi sääntömuutoksista osana laajaa puolueuudistusohjelmaa, sekä erilaisia poliittisia julkilausumia muun muassa Ukrainan sotaan liittyen.

– EPP:llä on viime eurovaalien alla Bukarestin puoluekokouksessa hyväksytty laaja-alainen ja hyvä ohjelma, jonka toimeenpanemiseksi puolue tekee töitä eri EU-instituutioissa. Samalla alamme kääntämään katsetta jo tulevaan. Euroopan turvallisuusarkkitehtuuri ja päätöksenteko ovat historiallisessa murroksessa ja uusiin haasteisiin vastaaminen vaatii uusia ajatuksia ja ratkaisuja. Tätä korostin myös puheenvuorossani puoluekokoukselle. Kokoomus on tässä työssä mukana täydellä voimalla EPP:ssä, tuoden suomalaisen näkemyksen mukaan, Orpo sanoo.

Kokoomus osallistui kongressiin suurella delegaatiolla. Orpon lisäksi mukana olivat kokoomuksen varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Karoliina Partanen, puoluevaltuuston puheenjohtaja ja kansanedustaja Heikki Autto, kansanedustaja Jukka Kopra, europarlamentaarikot Aura Salla, Mika Aaltola ja Pekka Toveri sekä puoluesihteeri Timo Elo.

Euroopan kansanpuolue EPP on kokoomuksen eurooppalainen kattopuolue. EPP on suurin ryhmä Euroopan parlamentissa ja Euroopan komission 27 jäsenestä 13 on EPP:stä.

Juttua päivitetty tiedotteen pohjalta.