Petteri Orpo KL:lle: Työttömyysmaksujen nosto olisi suuri virhe

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) esittää Kauppalehden haastattelussa vetoomuksen, että työttömyysvakuutusmaksun korottamisen suhteen oltaisiin erittäin maltillisia. Maksujen korotuspaine on noussut sen jälkeen, kun hallitus päätti alentaa ansiotuloverotusta.

– Maksujen korottaminen ja varsinkin isommat maksukorotukset olisivat suuri virhe tässä suhdannetilanteessa, koska nyt nimenomaan olemme vahvistaneet ja haluamme edelleen vahvistaa palkansaajien ostovoimaa, Orpo painottaa KL:lle.

Pääministerin mukaan tässä tilanteessa tarvitaan ostovoimaa, jotta talous saataisiin liikkeelle ja työllisyys nousuun.

Hänen mukaansa hallitus aikoo yhä saavuttaa tavoitteensa vakauttaa julkisen talouden velkasuhde vaalikauden loppuun mennessä. Orpo sanoo, että syksyn budjettiriihessä päätetään noin miljardin euron uusista sopeutustoimista.

– 2027 velkasuhde pitää olla tasaantunut, ja sen takia teemme nyt lisää sopeutustoimia, Orpo sanoo KL:lle.

Valtiovarainministeriön uusi talousennuste valmistuu hallituksen käyttöön ennen syyskuun budjettiriiheä. Orpon mukaan lisäsopeutusten pitäisi ajoittua mahdollisimman suurelta osin jo ensi vuodelle.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) julkaisi hiljattain oman ehdotuksensa uusiksi säästökohteiksi. Lista sisältää muun muassa leikkauksia kehitysyhteistyöhön, järjestöavustuksiin ja t&k-panostuksiin.

Pääministerin mukaan sopeutustarpeen suuruudesta vallitsee yksimielisyys, mutta säästökohteista neuvotellaan neljän hallituspuolueen kesken.

Orpon mukaan ensisijaisesti lisäsopeutukset pitää tehdä menoleikkauksilla. Veronkorotuksia ei ole täysin suljettu pois, mutta ne eivät saisi heikentää työn kannustimia tai kilpailukykyä.

Orpolla on viesti myös elinkeinoelämälle ja yrityksille.

– Hallitus on tehnyt ne uudistukset työmarkkinoille, verotukseen, luvitukseen ja moniin moniin asioihin, mitä elinkeinoelämä on halunnut kymmeniä vuosia. Nyt odotan, että olisi elinkeinoelämän vuoro, Orpo sanoo.

Pääministeri tarkoittaa, että nyt on aika investoida.

– Suomi tarvitsee ne investoinnit, Orpo sanoo KL:lle.