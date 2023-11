Petteri Orpo: Juutalaisvastaisuuden lietsomista ei pidä hyväksyä

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) puhui tänään Suomesta luovutettujen juutalaisten muistotilaisuudessa Helsingin Tähtitorninmäellä.

Suomi luovutti 6. marraskuuta 1942 natsi-Saksaan kahdeksan juutalaista, joista yhtä lukuun ottamatta kaikki surmattiin keskitysleirillä.

– Meidän vastuullamme on, että emme unohda. Meidän vastuullamme on, että näin ei tapahdu enää koskaan. Muistamisen tärkeys on erityisen läsnä nyt. Hamasin terroristinen hyökkäys Israeliin on pahin juutalaisiin kohdistunut hyökkäys sitten toisen maailmansodan, Orpo sanoi puheessaan.

Orpon mukaan Israelin valtiolla on oikeus suojella kansalaisiaan terroristisilta iskuilta kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

– Samalla korostamme kansainvälisen humanitaarisen oikeuden merkitystä. Tavallisia palestiinalaissiviilejä on suojeltava. Humanitaarinen tilanne Gazassa pahenee, ja apu siviileille on saatava perille. Kun taistelut jatkuvat, riski konfliktin leviämiseen kasvaa. Suomena haluamme toimia rauhan edistämiseksi.

Orpo totesi, että Gazan tilanne näkyy Euroopassa myös kasvaneena juutalaisvastaisuutena, josta juutalaisyhteisöt ovat huolissaan.

– Mielenosoitukset sotatoimia vastaan ja huolen ilmaiseminen siviilien turvallisuudesta ovat perusoikeuksia. Juutalaisvastaisuuden lietsominen ei. Sitä ei pidä hyväksyä, Orpo sanoi ja muistutti, että antisemitismillä on syvät juuret Euroopan historiassa.

Kaksi vuotta sitten Euroopan unioni julkisti ensimmäisen strategiansa antisemitismin torjumiseksi ja juutalaisen elämäntavan edistämiseksi. Useita toimia on tehty myös kansallisella tasolla.

– Meidän on jatkuvasti seurattava ja hankittava tietoa siitä, miten antisemitismi Suomessa ilmenee. Hyvä yhteistyö juutalaisyhteisön kanssa on tässä tärkeässä roolissa.

Orpo nosti esille holokaustin kiistämisen kriminalisoinnin, jota hallitus valmistelee.

– Ryhdymme Suomessakin viettämään Vainojen uhrien muistopäivää kansainvälisen käytännön mukaisesti holokaustin uhrien muistopäivänä, pääministeri kertoi puheessaan.

– Suomessa, eikä Euroopassa, ole sijaa rasismille eikä antisemitismille. Teemme tinkimättömästi töitä niiden kitkemiseksi. Meidän vastuullamme on, että emme unohda, Orpo totesi.

Holokaustin Uhrien muisto -yhdistys on asentanut jalkakäytäville kahdeksan niin kutsuttua kompastuskiveä Suomesta luovutettujen juutalaisten muistoksi. Samanlaisia kiviä on asennettu maailmalla kaikkiaan 75000, ja työ on edelleen kesken.