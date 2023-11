Petteri Orpo: Itärajan tilanteesta tulossa lisäpäätöksiä lähiaikoina

Hallitus on valmis tekemään itärajan tilanteen osalta lisää päätöksiä lähiaikoina, sanoi pääministeri Petteri Orpo (kok.) tiedotustilaisuudessa maanantaina iltapäivällä.

– Vakava häiriötilanne itärajalla ei ole loppunut edellisillä päätöksillä. Tarvitsemme lisää päätöksiä. Niiden täytyy olla huolellisesti valmisteltuja ja samaan aikaan riittävän vahvoja ja jykeviä. En ryhdy arvailemaan päiviä tai tunteja. Heti kun on valmista, me tuomme seuraavia toimenpiteitä, Orpo kommentoi tilannetta tiedotustilaisuudessa.

Valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vaati sunnuntaina julkaisemassaan blogikirjoituksessa itärajan sulkemista ja kritisoi epäsuorasti apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaista, joka viime viikolla torppasi hallituksen esityksen koko itärajan sulkemiseksi.

Orpolta kysyttiin tiedotustilaisuudessa kommenttia Purran kirjoitukseen.

– Minusta olisi parempi, että kaikki keskittyisivät ongelman ratkaisujen hakemiseen. Meillä on ollut erittäin hyvä yhteistyö hallituksen sisällä ja myös parlamentaarisesti. Valtioneuvoston jäsenten ei pidä arvioida oman laillisuusvalvojansa toimintaa, Orpo totesi.

Orpo kiisti myös Rkp:n puheenjohtajan Anna-Maja Henrikssonin maanantaina Helsingin Sanomille esittämän kommentin, että Rkp olisi jätetty rajapäätösten valmistelun ulkopuolelle.

– Mitä Rkp:hen tulee, en tiedä mistä päätöksistä he valmistelussa olisivat jääneet ulkopuolelle. Rajalakeja valmistellaan sisäministeriössä yhdessä rajavartiolaitoksen kanssa. Näitä on tehty todella nopealla tahdilla. Tämä on vaatinut kaikilta paljon, että on pystytty perehtymään ja jakamaan tietoa, Orpo kommentoi.

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson sanoi tiedotustilaisuudessa Ruotsin kunnioittavan Suomen päätöksiä itärajan tilanteen osalta.

– Kaikki ruotsalaiset kunnioittavat Suomen päätöksiä. Minulla ei ole neuvoja Suomelle tässä tilanteessa, Kristersson kommentoi tiedotustilaisuudessa.

Nato-yhteistyö keskusteluissa

Orpo ja Kristersson tapasivat maanantaina Helsingissä. Itärajan tilanteen lisäksi pääministereiden kahdenvälisessä tapaamisessa olivat esillä myös Suomen ja Ruotsin väliset suhteet, turvallisuustilanne sekä ajankohtaiset EU-asiat.

Pääministereillä oli lisäksi yhteiskokous Suomen ja Ruotsin ulko- ja puolustusministerien kanssa. Keskusteluissa korostui Nato-yhteistyö ja Suomen kokemukset sotilasliiton jäsenenä. Mukana olivat ulkoministeri Elina Valtonen (kok.), puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sekä Ruotsin ulkoministeri Tobias Billström ja puolustusministeri Pål Jonson.

Pääministeri Orpo korosti Suomen ja Ruotsin yhä läheisempää kanssakäymistä erityisesti turvallisuuskysymyksissä.

– Ruotsin jäsenyys sotilasliitto Natossa on ja on ollut koko ajan Suomelle keskeinen prioriteetti. Jäsenyys luo pohjan yhä tiiviimpään kanssakäymiseen. Olen hyvin tyytyväinen Suomen ja Ruotsin meneillään olevaan puolustusyhteistyöhön, pääministeri Orpo sanoi.

Hallitusten tapaaminen 2024

Suomella ja Ruotsilla on yhteisiä tavoitteita myös Euroopan unionin asialistalla. Pääministerit Orpo ja Kristersson totesivat, että muun muassa rahoituskehysten välitarkastelusta maiden näkemykset ovat yhtenevät. Asiaa on tarkoitus käsitellä joulukuun Eurooppa-neuvostossa. Pääministerit painottivat EU:n kilpailukyvyn parantamista sekä yhteistä vaikuttamista maiden teollisuuden kannalta tärkeisiin aloitteisiin kuten EU:n pakkausasetukseen.

– Tärkeintä on jatkaa Ukrainan tukemista ja varmistettava riittävä rahoitus. Samalla on vahvistettava Euroopan turvallisuutta ja taloutta. EU:n on oltava kilpailukykyisempi ja aktiivisempi geopoliittinen toimija, pääministeri Orpo korosti.

Pääministeri Orpon mukaan Suomen ja Ruotsin välillä korkean tason yhteydenpito lisääntyy ensi vuonna. Pääministerit ovat sopineet, että ensi vuonna järjestetään Suomen ja Ruotsin hallitusten yhteistapaaminen.

EDIT 27.11.2023 klo 17.30: Lisätty juttuun Orpon lausunnot Suomen ja Ruotsin turvallisuuskysymyksistä ja EU:sta.