Petteri Orpo: Iskut ja vastaiskut pysäytettävä

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) vetoaa vuoropuheluun ja diplomatiaan Lähi-idässä. Hänen mukaansa pääasia olisi iskujen ja vastaiskujen lopettaminen.
Yhdysvallat ja Israel toteuttivat pitkään odotetun hyökkäyksensä Iraniin lauantaiaamuna. Pääkaupunki Teheranin lisäksi useissa muissa kaupungeissa sijaitseviin sotilaskohteisiin on isketty.
Iran on lauantain aikana aloittanut omat vastaiskunsa ainakin Israeliin, Arabiemiraatteihin ja Qatariin.
Pääministeri Orpo toivoo väkivallan kierteen katkeamista.
– Nyt tärkeintä on, että iskut ja mahdolliset vastaiskut saadaan pysäytettyä mahdollisimman nopeasti, Orpo kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
Hän kertoo Suomen kannan olevan asiassa selkeä.
– Suomi pitää tärkeänä paluuta vuoropuheluun ja diplomatiaan kestävän ratkaisun saamiseksi Iranin tilanteeseen.