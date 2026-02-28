Petteri Orpo: Iskut ja vastaiskut pysäytettävä

Näemme jälleen kerran sotilaallisen eskalaation Lähi-idässä. Nyt tärkeintä on, että iskut ja mahdolliset vastaiskut saadaan pysäytettyä mahdollisimman nopeasti. Suomi pitää tärkeänä paluuta vuoropuheluun ja diplomatiaan kestävän ratkaisun saamiseksi Iranin tilanteeseen.