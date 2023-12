Petteri Orpo IL:lle: Joskus olisi mukava kertoa hyviä uutisia

Petteri Orpo (kok.) on toiminut pääministerinä kuusi kuukautta. Hänen mukaansa tehtävä on suurimmalta osin vastannut sitä, mitä hän tehtävästä etukäteen ajatteli. Yksi asia on kuitenkin yllättänyt.

– Sanotaan, että pääministeri on Suomen parhaiten informoitu henkilö. Luulin, että tiedän suurin piirtein kaiken, kun seurasin [Juha] Sipilää (kesk.) todella läheltä, mutta näitä asioita, joista informoidaan, joita pitää ratkoa, joihin pitää ottaa kantaa ja jotka pitää tietää, on paljon enemmän, Orpo sanoo Iltalehden jouluhaastattelussa.

Kuluneeseen vuoteen on mahtunut muun muassa eduskuntavaalikampanja, hallitusneuvottelut, Balticconnector-putken vaurioituminen ja Venäjän hybridihyökkäys itärajalla.

– Tämä puoli vuotta on ollut jälleen kerran poikkeuksellinen. Se alkoi heti silloin kesällä hallituksen sisäisestä rasismikeskustelusta ja -kohusta. Sitten siirryttiinkin Itämeren putkikysymyksiin ja Gazaan. Nyt on ollut muun muassa tätä itärajan tilannetta, Orpo kuvailee.

Hän sanoo varautuneensa siihen, että hänen pääministerikautensa on kriisistä kriisiin kulkemista maailmantilanteesta johtuen.

Samalla hän toivoo, että saisi joskus kertoa suomalaisille välillä hyviä uutisia.

– Se on harras toive, koska se kertoisi varmaankin siitä, että maailma menee vihdoinkin parempaan suuntaan. Sitä varten näitä töitä tehdään, että meillä suomalaisilla olisi valoisampi tulevaisuus ja voisi kertoa myös positiivisia uutisia, hän toteaa Iltalehdelle.

Orpo uskoo, että positiiviset asiat häviävät helposti huonojen uutisten alle. Hän kokee, että myös hyviä asioita, muutakin kuin kriisin hoitamista tai säästöjä, tehdään paljon.

Jouluna hän aikoo levätä, saunoa ja viettää aikaa perheen kanssa. Perinteinen joulunvietto on hänelle tärkeää, ja hän haluaa vaalia jouluperinteitä. Orpo uskoo pienen joulutauon tulevan tarpeeseen.