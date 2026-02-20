Petteri Orpo HS:lle: Seuraavalla hallituksella ei ole yhtään enempää rahaa

Valtiovarainministeriön virka-arvion mukaan julkisen talouden sopeutuksen tarve on noin kymmenen miljardia euroa ensi vaalikaudella. Se on suunnilleen yhtä paljon kuin nykyinen hallitus on sopeuttanut.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo Helsingin Sanomille, että seuraavakin hallitus joutuu taloutta sopeuttamaan.



– Nyt kun oppositiota kuuntelee, niin he lupaavat perua leikkauksia ja jakaa rahaa joka puolelle. Vaikka meillä olisi tulipunainen seuraava hallitus, niin sillä ei ole yhtään sen enempää rahaa, ei yhtään. Sillä on samat sopeutustarpeet, samat säästöt ja sama liiallisen alijäämän menettely, Orpo sanoo HS:lle.



– Ei kannata uskoa, että se tekisi jotain erityisen eri tavalla.

Hallitus kokoontuu huhtikuussa kehysriiheen. Orpo kertoo, että perintö- ja lahjaveron poistoa hallitus ei tällä hetkellä valmistele. Kokoomuksen pitkäaikainen tavoite oli pöydällä jo vuosi sitten hallituksen kasvuriihessä.



– Talouden osalta ei löydetty ratkaisua, jolla veron poistaminen olisi pystytty rahoittamaan, Orpo kertoo HS:lle.

Veronkorotuksia ei Orpon mukaan ole luvassa kehysriihestä.



– Julkinen talous on kroonisesti alijäämäinen. Jos jotakin veroa korotetaan vähäsen, niin se ei ratkaise sitä ongelmaa, vaan tuo ongelmia toisaalle, Orpo toteaa.