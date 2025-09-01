Petteri Orpo: Hallituksen keskustelu vahvisti luottamusta

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) toteaa hallituksen olleen maanantaina ”hyvin vakavien asioiden” äärellä.

– Olemme käyneet keskustelun, joka on ollut täysin välttämätön. Minun pääviestini tästä keskustelusta on, että hallitus ei hyväksy puhetta, joka alentaa ihmisarvoa. Yksikään hallituspuolue ei hyväksy puhetta, joka alentaa ihmisarvoa. Me olemme käyneet läpi viime päivinä julkisuudessa olleet kannanotot, Petteri Orpo sanoi hallituksen tiedotustilaisuudessa Smolnassa.

Pääministerin mukaan hallituspuolueiden johto on käynyt läpi sitä, miten puolueet toimivat yhdessä tästä eteenpäin.

– Olemme puhuneet siitä, millainen vastuu on ministereillä, hallituspuolueiden kansanedustajilla ja muilla poliittisilla toimijoilla yhteiskunnallisessa keskustelussa. Nimittäin ihmisten tai ihmisryhmien luokittelu ja leimaaminen synnyinmaan, koulutuksen, sosioekonomisen aseman tai muuhun taustaan liittyvän seikan perusteella ei kuulu suomalaisen yhteiskunnan keskusteluun. Poliitikoiden vastuulla on toimia tässä esimerkkinä, Petteri Orpo sanoi.

Hän muistutti hallituksen tehneen syksyllä 2023 yhdenvertaisuustiedonannon, jossa sitouduttiin edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä vähentämään Suomesta syrjintää. Siitä huolimatta tiedonannon kirjauksiin on jouduttu palaamaan useamman kerran.

– Siksi meidän oli tänään vielä vahvistettava, mitä hallituspuolueiden sitoutuminen tiedonantoon tarkoittaa. Se koskee myös hallituspuolueiden kansanedustajia, ei vain hallitusta. Jos yhdessä sovittuja linjauksia vastaan puhuu tai toimii, siitä tulee seuraamuksia. Jos asia käskee hallitusta, se käsitellään johdollani hallituksen piirissä. Jos kansanedustajaa, niin hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajien johdolla, Orpo totesi.

Pääministeri painotti, että Suomella on edessään erittäin suuria haasteita. Nykyisessä talous- ja turvallisuuspoliittisessa tilanteessa tarvitaan hänen mukaansa toimintakykyistä hallitusta.

– Tämä edellyttää, että vaikeatkin asiat pystytään puhumaan halki ja sopimaan yhdessä, miten menemme eteenpäin. Sen me olemme tänään tehneet. Nämä keskustelut ovat vahvistaneet luottamusta ja yhteistä tahtoa jatkaa eteenpäin, Petteri Orpo sanoi.

Kokoomuksen ministerit, puoluejohto ja eduskuntaryhmä olivat koolla viikonloppuna. Petteri Orpon mukaan kaikki keskustelut ovat olleet vakavia.

– Tasa-arvo ja ihmisten yhdenvertaisuus ovat meille keskeisiä arvoja, mutta maahanmuutosta saa puhua myös kriittisesti. Maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista ja hyödyistä saa puhua, ja ongelmiin tulee aktiivisesti hakea ratkaisuja. On kuitenkin puhuttava jokaisen ihmisarvoa kunnioittaen, sillä jokainen ihminen on yhtä arvokas, Orpo totesi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra vakuutti puolueensa olevan täysin sitoutunut yhdenvertaisuustiedonantoon.

– Yhdenvertaisuuteen, demokratiaan, oikeusvaltioon. Kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita. Ja ihmisten ihmisarvo on jakamaton. Tämä on meille täysin selvää. Hallituksen linja on jaettu ja se on ymmärretty. Kyllä, me puhumme maahanmuutosta ja maahanmuuttopolitiikan ongelmista joskus myös värikkäästi ja kovaa. Se ei tule poistumaan, Riikka Purra sanoi.

– Mutta samaan aikaan, mitä herkimmistä ja sensitiivisimmistä aiheista on kyse, sitä tärkeämpää on, ettei niitä liian provokatiivisilla tai tulkinnanvaraisilla käsitteillä tai muotoilluilla viedä sivuraiteille. Meidän tärkein tehtävämme on puuttua näihin ongelmiin ja tehdä lainsäädäntömuutoksia hallituksessa. Ja tässä on kyse myös sanavalinnoista, Purra jatkoi.