Petteri Orpo häirintäkohusta Ylelle: Miksi tapauksia ei ole käsitelty jo aiemmin?

Eduskunnan toimintatavoissa meni jokin pieleen, kun häirintätapaukset eivät päätyneet aiemmin käsittelyyn, linjaa pääministeri Petteri Orpo Ylen Pääministerin kyselytunnilla.

Kohu aiheesta käynnistyi sen jälkeen, kun SDP:n kansanedustaja Ville Merinen totesi Ylen Vallan algoritmi -sarjassa, että avustajiin kohdistuu eduskunnassa fyysistä, seksuaalista ja henkistä väkivaltaa sekä kiusaamista ja ahdistelua.

Orpon mukaan Merisen esiin nostamat väitteet ovat vakavia.

– Nehän ovat rikoksia. Jos näin on käynyt, niin minusta nämä asiat pitää selvittää ja tutkia. Ne eivät voi jäädä vain ilmaan heitetyiksi vihjauksiksi, Orpo sanoo Ylelle.

Eduskunnan olisikin pääministerin mielestä löydettävä tapa, jolla asiat selvitetään. Pelissä on eduskunnan uskottavuus.

Toisaalta Orpo kiittelee sitä, kuinka pitkälle häirintätapausten käsittelyssä on vuosien aikana tultu. Eduskunnassa on otettu aiheen suhteen valtavia harppauksia viimeisen 20 vuoden aikana.

– Näitä asioita on toden teolla laitettu kuntoon, Orpo kiittelee.

Pääministeri nostaa esille muun muassa toimikunnan, joka seuraa työpaikkaturvallisuutta. Eduskuntaryhmillä on myös anonyymeja ilmoituskanavia, joiden kautta häirinnästä voi ilmoittaa.

Orpoa kuitenkin harmittaa, tällaisesta vakavasta asiasta joudutaan jälleen keskustelemaan. Hän painottaa, että minkäänlainen häirintä, kiusaaminen, seksuaalinen ahdistelu, epäasiallinen käytös tai huono johtaminen ei kuulu eduskuntaan – tai millekään muualle työpaikalle.

– Erityisesti vastuullisissa tehtävissä olevilta odottaisi asiallista käytöstä toisia ihmisiä kohtaan, Orpo muistuttaa.

– Siksi tää on tärkeää, että tämä käydään nyt läpi.

Orpo sanoo myös jonkin menneen pieleen, kun häirintätapaukset eivät päätyneet aiemmin käsittelyyn.

– Eduskunta varmasti tulee käymään läpi, että mikä petti ja miksi näin edelleenkin on päässyt käymään, Orpo sanoo.

Asia onkin nyt eduskunnan virka- ja poliittisen johdon erityiskäsittelyssä. Se, mihin toimiin he päätyvät, on pääministerin mukaan heidän vastuullaan.

– Luotan siihen, että siellä on vastuullista ja osaavaa väkeä […] ja he osaavat tämän ammattimaisesti hoitaa, Orpo tiivistää.