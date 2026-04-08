Petteri Orpo: Eurooppa löysi yhteisen linjan, Donald Trump perääntyi

Eurooppa on oppinut reilun vuoden aikana oman itsetuntonsa ja toimintatapansa asioidessaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa, toteaa pääministeri Petteri Orpo (kok).

– Tästä on kolme hyvää esimerkkiä. Kauppapolitiikka, Grönlanti-kysymys ja nyt tämä Iran-kysymys. Kaikissa näissä eurooppalaiset ovat olleet suhteellisen yksimielisiä ja yhtenäisiä. Meidän viestimme on ollut vahva, hän sanoi Ilta-Sanomien ja Suomen Atlantti-Seuran järjestämässä Nato-keskustelutilaisuudessa keskiviikkona.

– Kauppapolitiikassa otettiin käyttöön meidän vahvimmat vastavoimamme suhteessa Yhdysvaltoihin. Sen jälkeen Trump perääntyi ja löytyi suhteellisen järkevä sopimus. Grönlanti-asiassa me ryhmityimme kaikki Tanskan ja Grönlannin tueksi. Trump joutui perääntymään. Ja nyt Iranissa me kaikki eurooppalaiset kerroimme yksissä tuumin, että tämä ei ole meidän sotamme. Nato on puolustusliitto, Natoon ei voi vedota. Eikä lähdetty mukaan.

Eduskuntapuolueiden puheenjohtajat keskustelivat Sanomatalon Mediatorilla Natosta ja sen tulevaisuudesta. Keskusteluissa nousi esille muun muassa se, miten Donald Trumpin Yhdysvaltojen ja Euroopan välille syntynyt railo korjataan.

– Meidän pitää luottaa itseemme myös Eurooppana, koska Yhdysvallat tarvitsee Euroopan niin Natossa kuin kauppapolitiikassa, koska Eurooppa on Yhdysvaltojen käytännössä ainut vahva liittolainen maailmassa, Orpo totesi.

– Me tarvitsemme eurooppalaisempaa Natoa. Me jatkamme työtä sen eteen, että Euroopan maat käyttävät enemmän puolustusmäärärahoja, nostavat puolustusteollisuutta ylös ja tekevät enemmän eurooppalaista yhteistyötä, niin kuin me teemme kaikilla rintamilla.

Orpon mukaan moni miettii tällä hetkellä, tekikö Suomi oikean ratkaisun liittyessään Natoon.

– Kyllä me teimme oikean ratkaisun. Jos Suomi ei olisi tänä päivänä Naton jäsen – haasteista huolimatta – niin meidän tilanteemme olisi erittäin vaikea ja jopa vaarallinen.

– Me olemme tehneet oikean ratkaisun. Me voimme luottaa siihen, että Nato pysyy, mutta meidän pitää nyt tehdä töitä sen eteen, että Nato pysyy ja kehittyy ja se turva säilyy.