Petteri Orpo: EU:n saatava vahva viesti Ukrainan tueksi – ”tarvittaessa 26 maankin viesti on kuuluva”

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan EU-maiden on ensi viikon huippukokouksessa lähetettävä vahva viesti Ukrainan tukemisesta. Orpo antoi ymmärtää keskiviikkona UKK-seurassa pitämässään puheessa, että tarvittaessa tämä tapahtuu ilman Unkaria.

– Meidän on varmistettava se, että EU pystyy tukemaan Ukrainaa niin kauan kuin on tarpeen. Tähän liittyy niin EU:n rahallinen tuki kuin Euroopan puolustusteollinen kapasiteetti. Tämä on prioriteettini tulevassa Eurooppa-neuvoston kokouksessa ensi viikolla. Viestimme Ukrainan tueksi on oltava voimakas ja vahva. Toivon, että voimme lähettää viestin kaikkien 27 jäsenmaan toimesta. Mutta tarvittaessa 26 maankin viesti on kuuluva, Orpo sanoi.

EU-maiden johtajat kokontuvat ensi viikolla huippukokoukseen, jossa on tarkoitus päästä sopuun Ukrainan 50 miljardin euron tukipaketista. Joulukuussa paketista ei päästy vielä sopuun Unkarin vastustuksen takia.

Orpo korosti puheessaan, että vaikka Euroopan yhteinen sotilaallinen puolustus rakentuu Naton varaan, EU:n merkitystä Suomen ja Euroopan turvallisuudelle ei pidä aliarvioida.

– Monet EU:n päätökset ovat kovan turvallisuuden ytimessä. Ukrainan tuki, Venäjä-pakotteet, erilaisiin hybridivaikuttamisen muotoihin vastaaminen eurooppalaisen puolustusteollisuuden tukeminen ja kapasiteetin kasvattaminen, sotilaallisen liikkuvuuden edistäminen – kaikki nämä ovat EU:n pöydällä.

Pääministeri painotti EU:n ja Suomen edun olevan, että EU on turvallisuudessa ja puolustuksessa mahdollisimman vahva, yhtenäinen ja toimintakykyinen.

– Joulukuun Eurooppa-neuvosto oli itselleni selvä merkki siitä, että EU:n yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tulee siirtyä laajemmin määräenemmistöpäätöksentekoon. EU:n turvallisuusulottuvuuden vahvistaminen täydentää Natoa, eikä sitä saa jättää yksittäisen jäsenmaan panttivangiksi.

Orpo kiteytti puheessaaan myös, että ”oli Yhdysvaltain syksyn presidentinvaalien tulos mikä tahansa, Euroopan on kannettava yhä suurempi vastuu omasta turvallisuudestaan.”

– Vaikka en näekään Suomeen kohdistuvan välitöntä sotilaallista uhkaa, meidän on varauduttava erilaisiin skenaarioihin Venäjän suunnalta. Venäjä rakentaa omaa sotatalouttaan. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on vahvistettava Euroopan puolustusteollista ja puolustusteknologista pohjaa paitsi nopeasti, myös pidemmällä tähtäimellä.

– Meidän on otettava oppia siitä, miten sotaa Ukrainassa tällä hetkellä käydään, ja pidettävä huolta siitä, että olemme kykeneviä vastaamaan samankaltaiseen uhkaan. Nykyisellä asetuotannolla tämä ei Euroopalta onnistu. Venäjä kunnioittaa voimaa. Puolustuksellisesti voimakas Eurooppa, jolla on oma puolustusteollinen kapasiteetti, on itsessään pidäke Venäjän aggressiolle.