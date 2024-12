Petteri Orpo: En väheksy yhdenkään leikkauksen vaikutuksia

Eduskunnan torstaista kyselytuntia väritti hieman aiemmin Helsingissä pidetty kulttuurin leikkauksia vastustanut mielenosoitus.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) viesti oli, että ”huoli pois, kulttuuri ei Suomesta ole loppumassa mihinkään”.

– En halua väheksyä yhdenkään leikkauksen negatiivisia vaikutuksia, se nyt on ihan selvä. Mutta jos yhdeksän miljardia pitää sopeuttaa, jotta me saadaan meidän taloutta pelastettua, niin silloin se vain vaatii leikkauksia laajasti, ja se koskee myös kulttuuria, Petteri Orpo sanoi.

– Halusin vain sanoa sen, että pitää suhteuttaa asioita. Jos noin 20 miljoonaa leikataan OKM:n kulttuuribudjetista, sinne jää 530 miljoonaa. Sen lisäksi meillä on kuntien ja kaupunkien tukea, ja sen lisäksi monet tekevät tätä ammatikseen liiketoimintapohjalta, ja tulee asiakasmaksu- ja lipputuloja. Varmasti nämä osuvat — jonnekin se säästö aina osuu — enkä yhtään väheksy sitä, mutta meidän täytyy katsoa, mitkä meidän resurssit ovat, ja ne julkiset resurssit ovat edelleen suuria.

Orpon mukaan uusia asioita joita voidaan tehdä ovat esimerkiksi lahjoitusten verovähennysoikeus ja kulttuurin parissa toimivien yrittäjien av-kannustin.

– Josta hallitus on pitänyt huolta ja jolla tuetaan esimerkiksi kotimaista elokuvatuotantoa, joka tekee valtavaa nousua tällä hetkellä. Me tehdään kulttuuripoliittista selontekoa, jossa katsotaan yhdessä, miten me voidaan suomalaista, hienoa kulttuurikenttää tukea. Kaikkea tätä tehdään, pääministeri totesi.

Kulttuuri on hänen mukaansa ”aivan oleellinen osa suomalaista kansallisperinnettä, tätä päivää, tulevaisuutta, se on osa meidän identiteettiä”.

– Ne kymmenet tuhannet ihmiset, jotka tekevät kulttuuria, ne sadat tuhannet, tai miljoonissa puhutaan, jotka käyttävät kulttuuria eri muodoissaan — se on suomalaisuutta. Me vaalimme yhdessä tätä kulttuuria, sen tekemistä, sen kuluttamismahdollisuuksia rakennetaan joka puolella Suomea, rakennetaan vielä ensi vuonnakin, vaikka leikkaisimme nyt sen noin 20 miljoonaa, Petteri Orpo sanoi.

– Se on ikävää, mutta ei kulttuuri lopu siihen. Ei kulttuuri lopu. Kulttuuria tuetaan Suomessa yli puolella miljardilla eurolla valtion toimesta ja suurilla summilla myöskin kuntien ja

kaupunkien toimesta, niin että älkää antako tällaista kuvaa. Kyllä, leikkaaminen on ikävää, ja meidän pitää tehdä yhdessä kaikkemme, että siellä, mihin nämä leikkaukset osuvat, me löydetään ratkaisuja, joilla me voidaan tukea niitä kulttuurin tekijöitä. Haetaan yhdessä niitä ratkaisuja, eikä nyt maalata sellaistakaan kuvaa, että Suomesta loppuu kulttuuri 1.1.25.

Orpo sanoi uskovansa, että ”kulttuurintekijät viime kädessä ymmärtävät paremmin kuin jotkut sen, että jos tämä meidän julkinen talous päästetään kuralle, niin sen jälkeen ei ainakaan tueta kulttuuria”.

– Se vain on niin, kyllä ihmiset tämän ymmärtävät. Ja oli hyvä, että sanoitte sen prosentin kymmenyksen: se kuvaa sitä, minkä kokoinen leikkaus on kokonaisuudessa.

– Me olemme tehneet nimenomaan sen valinnan, että lukuun ottamatta esimerkiksi peruskoulua tai puolustusta tai Ukrainan tukemista me yritämme leikata laajasti eri puolilta. Se on meidän valintamme, että me leikkaamme mahdollisimman laajasti, jotta yhteen paikkaan ei osu niin paljon. Mutta teette tekin (oppositio) arvovalintoja. Ette te peruneet esimerkiksi sosiaaliturvaleikkauksia. Se oli teidän arvovalintanne. Te lisäsitte rahaa jonnekin muualle. Tämä teidän politiikkanne on täysin epäloogista, Orpo huomautti.

– Mutta mitä tulee vielä näihin päätöksiin, niin tosiaan samalla tavalla voisi sanoa, että kulttuuriväkihän oli suorastaan raivoissaan viime kaudella, kun (Sanna) Marinin hallitus rajoitti kulttuuritoimintaa. Emme siitä ihan hirveää meteliä tehneet tai väittäneet, että te olette kulttuurivihamielisiä.

Puhemies Jussi Halla-aho joutui istuntosalin metelin vuoksi toteamaan, että ”pyytäisin kaikkia edustajia välttämään ylenpalttista mölinää silloin kun joko edustajalla tai ministerillä on puheenvuoro”.