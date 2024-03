Petteri Orpo: Emme luota Venäjään

– Ukrainan sota korostaa oman puolustuksemme, kestävyyden ja kilpailukykymme tärkeyttä. EPP voi tehdä tämän, kokoomuksen puheenjohtaja, EPP:n varapuheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo sanoi keskustaoikeistolaisen kattojärjestönsä Euroopan kansanpuolueen (EPP) kokouksessa Bukarestissa.

Hän kysyi, missä Eurooppa on tänään?

– Meillä ei ole tarpeeksi kilpailukykyä taloudessamme. Meillä ei ole kykyä puolustaa maanosaamme. Tätä varten meidän on vahvistettava talouttamme. Jos meillä on kilpailukykyinen talous ja hyvin toimivat sisämarkkinat, meillä on vahvempi Eurooppa. Jos meillä on kilpailukykyinen talous ja vahva puolustusteollisuus, onnistumme ja voimme vastata todelliseen uhkaan, joka on Venäjän uhka, hän sanoi.

Orpo sanoi, että meidän on herättävä ja ymmärrettävä tämä.

– Olemme ainoa poliittinen voima Euroopassa, joka voi tehdä sen, mikä on tehtävä. Kansalaiset odottavat tätä meiltä.

Orpo totesi, että kokoomus on Suomen johtava poliittinen voima.

– Viime vuonna voitimme eduskuntavaalit ja muodostimme hallituksen. Viime kuussa ehdokkaamme Alexander Stubb voitti presidentinvaalit. Seuraavaksi aiomme nimittää komission jäsenen EPP:stä.

– Olemme menestyneet Suomessa, koska olemme olleet pragmaattisia ja voittaneet ihmisten luottamuksen. Elämme aikaa, jolloin talous ja turvallisuus ovat tärkeitä. Teemme Suomessa kunnianhimoisia uudistuksia. Uudistamme työmarkkinoita ja julkista taloutta. Sosialistisen hallituksen jälkeen meillä on paljon tehtävää, hän sanoi.

Pääministeri muistutti EPP-väkeä, että Suomella on yli 1 300 kilometriä rajaa Venäjän kanssa.

– Meillä on siis pitkä raja. Se on silti parempi kuin ei rajaa ollenkaan. Venäjä on järjestänyt hybridihyökkäyksen Suomea vastaan käyttämällä muuttoliikettä itärajallamme. Tämä on myös EU:n ja Naton ulkoraja.

– Yksinkertaisesti sanottuna Venäjä on päättänyt työntää kolmansien maiden kansalaisia kohti rajaa. He haluavat horjuttaa Suomen ja EU:n vakautta. Vastauksemme on ollut ratkaiseva: olemme sulkeneet itärajamme ja valmistelemme uutta lainsäädäntöä. Jälleen kerran tiedämme, että meidän on oltava valmiita kaikenlaisiin vihamielisiin toimiin. Emme luota Venäjään, Orpo jatkoi.

Hän totesi, että Venäjä on pysyvä uhka Euroopalle.

– Ukraina käy sotaamme ja puolustaa maanosaamme. Tuemme Ukrainaa niin kauan kuin se kestää. Nyt on aika herätä. Meidän on tehostettava puolustusteollisuuttamme ja puolustuskapasiteettiamme. Vain kilpailukykyisellä taloudella meillä on siihen varaa, Orpo sanoi.