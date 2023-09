Petteri Orpo: Ei ole mitään muuta tapaa, arvoisat sosialidemokraatit

Eduskunnan kyselytunnilla SDP kysyi asumistukien pienentämisestä. SDP:n kansanedustaja Tytti Tuppurainen kysyi ”aikooko hallitus nyt arvioida uudestaan asumistuen leikkauksen tarvetta vai aiotteko te perusteettomasti ajaa jo valmiiksi pienipalkkaisia ihmisiä köyhyyteen”.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) mukaan asumistukisäästö on nimensä mukaisesti säästölaki.

– Eli tavoitteena on julkisen talouden tasapainottaminen ja velkaantumisen hillitseminen. Tämän perinnön saimme edelliseltä vasemmistohallitukselta, eli Suomi velkaantuu erittäin rankkaa tahtia tästä eteenpäin, jos jatketaan sillä julkisen talouden suunnitelmalla, joka teiltä jäi jälkeen. Ja siitä syystä hallitus joutuu tuomaan erittäin kipeitä säästölakeja eduskuntaan käsiteltäväksi, Sanni Grahn-Laasonen sanoi.

Asumistukimenot ovat kasvaneet miljardilla viimeisen kymmenen vuoden aikana. Grahn-Laasonen sanoi koko hallituksen ymmärtävän hyvin, että ”säästölait ovat erittäin kipeitä ja tulevat myöskin aiheuttamaan erittäin vaikeita tilanteita perheissä”.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) totesi Suomen olevan erittäin syvällä velkaantumisessa.

– Meidän politiikkamme lähtee siitä, että me haluamme pelastaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan — sen hienot tasavertaiset palvelut ja suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kyvyn pitää huolta heikommistaan. Se vaatii politiikan muutoksen ja sen, että tämä julkinen talous saadaan pikkuhiljaa tasapainoon, ja se vaatii sen, että me saamme kannusteet ihmisille kuntoon lähteä töihin ja että yrittäjien kannattaa ja että he uskaltavat palkata ihmisiä, Petteri Orpo sanoi.

– Meillä ei ole mitään muuta tapaa säilyttää suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa kuin tämä, arvoisat sosialidemokraatit. Se, että me saamme ihmisille työmahdollisuuksia — jos me onnistumme tavoitteessamme, että 100 000 ihmistä saa työpaikan, saa omia tuloja, saa tulevaisuudenuskoa — se on parasta sosiaaliturvaa, ja se on samalla ainut keino saada koko tämä meidän talous toimimaan ja hyvinvointiyhteiskunta turvattua.

– Tämä ei voi perustua velkarahalle, vaan Suomessa niiden ihmisten, jotka ovat työikäisiä ja työkykyisiä, pitäisi olla töissä, ja me teemme kaikkemme myöskin auttaaksemme ihmiset töihin. Tähän meidän kaikki uudistukset tähtäävät: mahdollisimman moni töihin, Orpo jatkoi.

Pääministeri lupasi hallituksen tekevän ”kaikkensa sen eteen, että Suomi on hyvinvointiyhteiskunta, jossa heikoimmista pystytään pitämään huolta, jossa peruspalvelut pystytään turvaamaan”.

– Mutta se politiikka, miten asioita on hoidettu Suomessa, johtaa vääjäämättömästi siihen, että nämä teidänkin esittämänne tärkeät tavoitteet eivät toteudu, vaan suomalainen hyvinvointiyhteiskunta, sen perusta, palvelut ja kyky pitää heikoimmista huolta, murenee. Ja meidän täytyy saada aikaan muutos, jossa enemmän ihmisiä on töissä, työikäiset, työkykyiset ihmiset olisivat töissä, että heillä on työpaikkoja ja että kannattaa lähteä töihin, että ne kannusteet ovat kunnossa, Orpo totesi.

– Me emme syytä niitä ihmisiä, joiden ei kannata lähteä töihin, jotka ovat kotona. Se on järjestelmän vika, ja meidän tehtävämme on muuttaa sitä järjestelmää.

Petteri Orpon mukaan edellisen hallituksen perintönä olisi velkakäyrä mennyt nopeaan tahtiin ylöspäin ”puhkonut 100 prosentin rajan”.

– Meidän täytyy ymmärtää se, että se velkaantumisen tahti on ollut ja on niin luja, että jos ei sitä saada hidastettua ja korkomenot nousevat ja nousevat, niin se on kaikki pois palveluista, kaikki on pois palveluista, ihmisten palveluista.