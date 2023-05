Petteri Orpo: Edellisen hallituksen sote-mallista paljastui yli miljardin rahoitusaukko

Hallituksen muodostajan Petteri Orpon (kok.) mukaan edellisen hallituksen sote-mallin rahoituksesta on paljastunut yli miljardin euron aukko. Tämä lisää selvästi vaikeuskerrointa hallitusneuvotteluissa.

– Tämä sote-malli, joka on viime hallituksen tekemä – siitä puuttuu toista miljardia euroa rahaa. Meillä ei ollut siitä tietoa ja nyt käydään läpi, onko se oikea kuva eli soten menot kasvavat tästä vuodesta tämän painelaskelman eli menotarpeen mukaan kuusi miljardia neljässä vuodessa, Orpo kuvasi asiaa toimittajille Säätytalolla torstaiaamuna.

– Se on niin suunnaton summa, että sitä ei pysty edes selittämään yksin sillä, että väestö vanhenee ja hoidon tarve kasvaa, vaan tämä malli on yksinkertaisesti keskeneräinen ja meillä ei ollut tietoa siitä , että tääältä puuttuu yli miljardi. Se lisää tätä vaikeutta.

– Meidän pitää löytää ratkaisut, miten asioita tehdään tehokkaammin, koska mikään hyvinvointiyhteiskunta ei kestä sitä, että sosiaali- ja terveypalveluiden menot kasvavat kuusi miljardia – 25 prosenttia – neljän vuoden aikana. Ja me mietimme sitä, millä keinoilla selvittäisiin 4,5 miljardin euron kasvulla neljän vuoden aikana.

Orpon mukaan kysymys on äärettömän vaikeasta asiasta. Hän uskoo kuitenkin keinoja löytyvän, jottei itse sote-palveluihin tarvitsisi koskea. Yhtenä esimerkkinä hän mainitsi Sitran mallin, jossa dataa hyödyntämällä voitaisiin parantaa tuottavuutta yli 700 miljoonalla eurolla.

Orpo korosti, että hallitusneuvottelujen edetessä Suomen tilannekuva on osoittautunut paljon vakavammaksi, mitä kuviteltiin.

– Meillä ei ole varaa siihen, että asioita tehtäisiin sinne päin, vaan meidän on korjattava tämä. Muuten meidän on heitettävä hyvästit hyvinvointiyhteiskunnalle 2030-luvulla palveluineen. Meidän on pakko onnistua sopeuttamisessa. Meidän on pakko löytää säästöjä ja meidän on pakko onnistua rakenteellisissa uudistuksissa, millä saadaan kasvua ja työllisyyttä Suomeen. Siihen löytyy keinoja. Sen suhteen olen optimisti.