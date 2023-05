Petteri Orpo: Edellinen hallitus ei itsekään uskonut sote-uudistukseensa

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) sanoo, että hallituseuvotteluissa tehdään nyt töitä kovasti joka puolella. Hän vastasi kysymyksiin maanantai-iltapäivänä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Hallitusneuvotteluissa on tähän mennessä kuultu yli 800 asiantuntijaa. Orpon mukaan tästä on vedettävissä monia johtopäätöksiä.

– Voi tehdä sen johtopäätöksen, että halutaan tehdä hyvä ohjelma. Toinen johtopäätös on se, että se hyvä ohjelma perustuu laajoihin asiantuntijoiden kuulemisiin. Siitä voi vetää sen johtopäätöksen, että kun on tiedossa, että on erilaisia näkemyksiä asioihin, niin halutaan auttaa löytämään se yhteinen sävel, Orpo kertoo.

Orpon mukaan on asioita, joihin tulee hallituskaudella valtavia menopaineita, kuten sosiaali- ja terveyspalvelut. Hän toteaa koko sote olevan kriisiytynyt tai kriisiytymässä.

– Meidän pitää löytää ratkaisut siihen, että miten ihmisten tärkeimmät peruspalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut hoidetaan, miten me saadaan se vanhuspalveluissa oleva erittäin vaikea tilanne purettua, kotihoito on kriisiytynyt, yksityisiä hoivan paikkoja on suljettu, eli vanhukset ei saa tällä hetkellä sitä hoitoa mitä he tarvitsevat. Meillä on erikoissairaanhoidossa ennätyspitkät jonot, mielenterveyspalveluihin erikoissairaanhoidossa erittäin pitkät jonot ja parikymmentä tuhatta hoitajaa tai lähihoitajaa puuttuu, Orpo summaa tilannekuvan.

– Se hallinnon uudistus, jonka edellinen hallitus teki, ei näitä ongelmia ratkonut yhtään. Ei hoitoonpääsyä, ei henkilöstösaatavuutta. Näitä me yritämme ratkoa ja pyrimme ratkomaan niiden määrärahojen puitteissa joita on. Se tulee tarkoittamaan sitä, että me käydään kaikki tavat, miten palveluita järjestetään, läpi. Edellisen hallituksen useampi ministeri on korostanut sitä, että sote-uudistus oli raami, että sen jälkeen ryhdytään tekemään sisältöä. Minusta se kuvaa hyvin sen, etteivät he itsekään tuntuneet uskomaan että se ratkaisee ongelmia, Orpo sanoo.

Orpo sanoo, että varsinainen sote-uudistus on rakentaa sisältö edellisen hallituksen luoman raamin sisälle.

Kysymykseen polttoaineen jakeluvelvoitteen mahdollisesta alentamisesta Orpo vastasi, että siinä on kyseessä yksi hallitusneuvotteluiden hankalimmista asioista.

– Tilannehan on se, että jos se toteutuu ilman, että mitään ei tehdä, niin polttonesteiden hinnat tulevat nousemaan. Sitten taas kun meillä lähtökohtana työllä on se, että ilmastotavoitteista pidetään kiinni, mutta pyritään löytämään ratkaisut joilla kilpailukyky ei heikkene ja arjen kustannukset ei kohtuuttomasti nouse, niin sitä yritetään ratkoa, Orpo tiivistää.