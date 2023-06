Petteri Orpo Brysselissä: Suomi vahvistuu vahvan Euroopan kautta

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on parhaillaan Brysselissä torstaina alkavaa kaksipäiväistä Eurooppa-neuvoston kokousta varten.

Keskiviikkona Orpo tapasi ensimmäistä kertaa pääministerin asemassa Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin ja Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsolan. Lisäksi Orpo vieraili Suomen pysyvässä EU-edustustossa.

Orpo kertoo Twitterissä puhuneensa Euroopan parlamentissa käynnissä olleista äärettömän vaikeista, suurista hankkeista, jotka ovat Suomelle tärkeitä. Käsittelyssä olivat muun muassa ennallistamisasetus, hiilinielut ja puhdas vesi.

– Tehdään ennakkovaikuttamista siihen, ettei täällä tehdä lainsäädäntöä joka olisi Suomen kannalta epäedullista. Tai jos on lainsäädäntöä jota ollaan valmistelemassa, niin pyritään vaikuttamaan niihin, jotta tehdään niistä Suomen kannalta parempia. Täysillä tehdään Suomen puolesta hommia, Orpo sanoo Twitteriin jakamallaan videolla.

– Samalla pitää muistaa, että tämä on meidän yhteinen Eurooppa. Meidän tehtävämme on myöskin rakentaa Euroopasta vahvempi, koska silloin Suomikin on vahvempi, pääministeri jatkaa.

Valtioneuvoston kanslian tiedotteessa Orpo korostaa, että sisämarkkinoita ja EU:n kilpailukykyä on kehitettävä kilpailun kautta valtiontukien sijaan.

– Korostin, että kaikessa valmistelussa on huomioitava jäsenmaiden erityistarpeet ja olosuhteet, Orpo kertoo tiedotteessa.

Puhemies Metsola tervehtii Orpoa suomeksi Twitter-julkaisussaan. Hän on neljän suomalaisen pojan äiti.

– Tiedän, että voimme luottaa sinuun ja Suomeen, kun vahvistamme Euroopan turvallisuutta ja lisäämme tukea Ukrainalle, hän kirjoittaa ensin englanniksi.

Metsolan mukaan Orpon kanssa tullaan lisäämään kilpailykykyä ja varmistamaan kestävän kasvun toteutuminen.

– Odotan innolla yhteistyötä, puhemies päättää viestinsä suomen kielellä.

Very happy to welcome Finland's new Prime Minister @PetteriOrpo to @Europarl_FI.

I know that we can count on you & Finland as we strengthen European security & step up support to Ukraine.

We can boost competitiveness & ensure sustainable growth.

Odotan innolla yhteistyötä 🇪🇺🇫🇮 pic.twitter.com/39Xmr9BLcj

— Roberta Metsola (@EP_President) June 28, 2023