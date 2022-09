Petteri Orpo Britannia-suhteista: Odotan kukoistavan jatkossakin

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo onnittelee Liz Trussia valinnasta Britannian konservatiivisen puolueen puheenjohtajaksi ja maan seuraavaksi pääministeriksi.

– Suomi ja Britannia ovat läheisiä liittolaisia ja sääntöihin perustuvan maailmanjärjestyksen puolustajia. Haastavina aikoina odotan suhteemme jatkuvan kukoistavana, Orpo kirjoittaa Twitterissä.

Britannian ulkoministerinä toiminut Liz Truss valittiin konservatiivisen puolueen puheenjohtajaksi eilen maanantaina. Samalla hänestä tulee maan seuraava pääministeri. Hän voitti entisen valtiovarainministeri Rishi Sunakin konservatiivipuolueen äänestyksessä äänin 81 326-60 399.

Congratulations to @trussliz on your election as Party Leader and the next Prime Minister of your country! Finland and the UK are close allies and defenders of a rules-based world order. In challenging times I expect our relationship to continue thriving. 🇫🇮🇬🇧

— Petteri Orpo (@PetteriOrpo) September 6, 2022