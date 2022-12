Petri Sarvamaa: Viktor Orbánille jää lopulta luu käteen

Jäädytys koskee 6,3 miljardin euron EU-koheesiovaroja ja 5,8 miljardin euron elvytysvaroja.

Taustalla ovat maan pitkään jatkuneet oikeusvaltiorikkomukset, joihin EU on pyrkinyt saamaan muutosta uuden oikeusvaltiomekanismin avulla. Europarlamentaarikko ja mekanismin pääneuvottelija Petri Sarvamaa (kok., EPP) pitää päätöstä varojen jäädyttämisestä merkittävänä demokratian voittona.

– Viktor Orbánin kuja kapenee. EU seisoo autokratiaa vastaan. Oikeusvaltiorikkomuksilla on hintansa, ja jos Unkarin suunta ei tule muuttumaan, jää Orbánille lopulta luu käteen, sanoo Sarvamaa.

Euroopan parlamentti ja komissio ovat antaneet viime kuussa oman arvionsa Unkarin oikeusvaltiorikkomusten korjaustoimenpiteistä. Niiden mukaan maa ei ole tehnyt määräajassa riittävästi toimenpiteitä parantaakseen oikeusvaltion tilaa ja suojatakseen EU:n budjettivaroja väärinkäytöksiltä.

Lisäksi Euroopan parlamentti on jo aikaisemmassa päätöslauselmassaan todennut, että Unkaria ei enää voi pitää täytenä demokratiana.

– Tekemämme arviot ovat yksiselitteisiä. Unkari on tehnyt oikeusvaltion tilaa parantavia uudistuksia, mutta käytännön vaikutukset eivät ole vielä toteutuneet. Olisihan se herättänyt kysymyksiä, jos neuvosto olisi jättänyt näkemyksemme huomioimatta ja tullut erilaiseen lopputulokseen. Kyse on ennen kaikkea unionin perusarvoista ja siitä, ettei niistä jousteta edes Orbánin EU-kiristyspolitiikan keskellä, Sarvamaa sanoo.

Unkari piti pitkään panttivankinaan neuvotteluita esimerkiksi Ukrainan 18 miljardin avustuspaketista. Sarvamaa muistuttaa, että tämä on ollut tyypillistä Unkarin neuvottelutaktiikalle jo pitkään.

– Unkari on pyrkinyt viimeiseen asti vaikuttamaan jäsenmaiden kantaan ja se on käyttänyt kaikki mahdolliset pelikorttinsa. Päätös on nyt kuitenkin tehty, eikä nokan koputtamista enää ole. Orbánin olisi parasta nöyrtyä lopputulokseen ja viedä oikeusvaltion tilaa parantavat uudistukset myös käytäntöön. Vain ja ainoastaan näin Orbán voi vielä vapauttaa jäädytetyt EU:n tukimiljardit, sanoo Sarvamaa.

Jäsenmaiden neuvosto pääsi sopuun myös Unkarin elvytyspakettivarojen hyväksynnästä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että maa saisi varat käyttöönsä välittömästi.

– Vaikka Unkarille annettiin myönnytys elvytyspakettivarojen suhteen, on muistettava, että myös näiden varojen vapauttaminen on sidottu neuvottelemamme asetuksen ehdollisuusmekanismiin ja oikeusvaltion tilaa parantaviin uudistuksiin, toteaa Sarvamaa.