”Tarkkailuluokka on kaivattu herätys Suomelle”

Suomen joutuminen EU:n alijäämämenettelyyn eli niin sanotulle tarkkailuluokalle ei tullut yllätyksenä, kirjoittaa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen ja kokoomuksen entinen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa Maaseudun Tulevaisuuden kolumnissaan.
– Kansantalouden kasvun kanssa olemme kamppailleet jo vuosia. Nokian alamäki, metsäalan taantuma ja väestön ikääntyminen ovat kaikki osaltaan ajaneet meitä kohti velkaantumisen syvää kuilua. Hyvinvointivaltiotamme on ylläpidetty velkaa paisuttamalla, samalla kasvattaen taloudellisia riskejä, Sarvamaa listaa syitä.
Selkeää syyllistä Sarvamaan mukaan tilanteeseen ei ole.
– Trendi on jatkunut jo usean hallituskauden ajan ja lähes jokainen eduskuntapuolue on ehtinyt olla mukana tekemässä talouteen liittyviä päätöksiä. Tulokset ovat jääneet laihoiksi, hän kirjoittaa.
Sarvamaa pitää tärkeänä, että vastuullisen varainkäytön tärkeyteen on vihdoin herätty Suomessa. Hän toteaa, että EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn mennään kehittymään eikä kärsimään.
– Kyse on enemmän herätyksestä kuin rangaistuksesta, hän kirjoittaa.
– Katse on käännettävä eteenpäin. Vastuullinen varainhoito on nyt päättäjien ja kansalaisten mielissä. Tarkkailuluokka voi lopulta olla juuri se kaivattu herätys, jonka avulla Suomi löytää tiensä kohti parempaa talouskasvua.
