Petri Honkosen seuraaja Suomi-Venäjä-seurassa valittu

Suomi-Venäjä -seuran valtuusto valitsi 31. toukokuuta 2022 pitämässään ylimääräisessä kokouksessa vt. puheenjohtajakseen Diana Sepän, seura tiedottaa.

Seppä seuraa tehtävässä kulttuuriministeriksi siirtynyttä Petri Honkosta (kesk.).

Diana Seppä on aiemmin toiminut seuran toisena varapuheenjohtajana ja tehnyt järjestön mukaan tuloksellista ja innovatiivista järjestötyötä Haapavedellä. Hänen on määrä hoitaa vt. puheenjohtajan tehtäviä seuraavaan edustajankokoukseen asti.

Tiedotteen mukaan Seppä on vahvasti sitoutunut Suomi-Venäjä-seuran kevään sodanvastaisiin julkilausumiin.

– Tilanne on järkyttävä ja vakava. En hyväksy Venäjän toimia – Нет войне, Sodalle ei. Toimin nyt koko Suomi-Venäjä-seuran puheenjohtajana ja se on minulle iso vastuu ja uusi haaste.

Seppä korostaa, että Suomi-Venäjä-seuran jäsenet kaipaavat kriisin keskellä yhdessäoloa ja keskusteluaikaa, sillä he haluavat purkaa tuntojaan. Diana Seppä on vahvasti sitä mieltä, että seuran on nyt panostettava Suomessa asuvien venäläisten ja venäjänkielisten kanssa tehtävään ystävyys-, kulttuuri- ja kotouttamistoimintaan.

– Seuran toimintaan ovat tervetulleita suomalaiset jäsenet, jotka haluavat tukea venäjänkielisten maahanmuuttajien sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan, ja myös venäläiset, jotka kokevat Suomen kodiksi ja haluavat integroitua ja kotoutua säilyttäen kuitenkin samalla venäjän kielen ja kulttuurin.