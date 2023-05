”Perustamme vapaan Venäjän – Vladimir Putin on poistettava”

Toisinajattelijaliike Venäjän demokraattiset voimat on julkaissut yhteisen julkilausuman keskeisistä tavoitteistaan ja periaatteistaan. Oppositiovaikuttajat ja toisinajattelijat kokoontuivat viikonloppuna Berliinissä ja allekirjoittivat tästä löytyvän julistuksen. Se oli kerännyt change.org -sivustolla tiistaina aamupäivällä noin 13 000 nimeä.

Strategiseksi tavoitteeksi todetaan Venäjän Ukrainaan kohdistuvan aggression lopettaminen sekä vapaan oikeusvaltioperiaatteelle rakentuvan ja liittovaltiona hallittavan Venäjän perustaminen. Julistuksessa mainitaan, että oppositiotoimijoiden on ryhdyttävä koordinoimaan toimintaansa aiempaa paremmin näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Allekirjoittajien joukossa on esimerkiksi pitkään vangittuna Venäjällä ollut ex-oligarkki ja diktaattori Vladimir Putinin kriitikko Mihail Hodorkovski ja monia muita tunnettuja oppositiohahmoja ja -ryhmiä. Hodorkovski on jakanut julistuksen sisällön englanniksi Twitterissä (alla). Kenties tunnetuin Putin-kriitikko, vangittu oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi tai hänen korruptionvastainen FBK-säätiönsä ei kuitenkaan ole allekirjoittanut julistusta. Asiaan on kiinnitetty huomiota muun muassa tästä löytyvässä Meduzan jutussa.

Verkkouutiset kokosi tähän otteita julistuksen keskeisistä kohdista.

– Sota Ukrainaa vastaan on rikos. Venäjän joukot tulee vetää heti kaikilta miehitetyiltä alueilta. Venäjän kansainvälisesti tunnustetut rajat on palautettava, sotarikolliset luovutettava tuomioistuimelle ja aggression uhreille maksettava korvaukset.

– Putinin hallinnolla ei ole oikeutusta ja se on rikollinen. Siksi se on poistettava vallasta. Näemme Venäjän maana, jossa yksilöiden oikeudet ja vapaudet taataan ja jossa valtion vallan anastamista ei voida sallia.

– Imperialistisen politiikan edistämistä ei voida hyväksyä Venäjän rajojen sisällä tai niiden ulkopuolella.

– Poliittiset vangit ja sotavangit on vapautettava (…) Kidnapatut ukrainalaiset lapset on palautettava Ukrainaan.

– Tämän julistuksen allekirjoittajat pidättäytyvät julkisista selkkauksista demokraattisen tai sotaa vastustavan liikkeen sisällä.

