Perussuomalaisten mukaan sote-palveluissa tarvitaan normien purkua

Perussuomalaiset korostaa, että hallitus tekee sosiaali- ja terveyspalveluiden saralla lukuisia kehittämistoimia suomalaisten hyvinvoinnin eteen samalla, kun kustannusten nousua pyritään hillitsemään.



Eduskunnassa käytiin tänään keskustelu pääministerin ilmoituksesta koskien sosiaali- ja terveyspalveluita. Perussuomalaisten kansanedustaja Mira Nieminen totesi perussuomalaisten ryhmäpuheessa ikääntyneiden hoivan ja hoidon painottuvan vahvasti kotiin muodostaen siten arjen turvan.



– Monet ikääntyneet kokevat saavansa sopivasti apua. Läheisten tuki täydentää tätä arvokkaalla tavalla.



Perussuomalaiset myöntää, että nykyisistä sosiaali- ja terveyspalveluista löytyy myös kehitettävää. Nieminen korosti, että yhteisöllinen asuminen on tuonut uuden vaihtoehdon, johon asukkaat ovat usein tyytyväisiä.



– Tämä ehkäisee myös ikäihmisten yksinäisyyttä. Perhehoitoa kodinomaisena palveluna tulee pyrkiä lisäämään.



Nieminen muistutti, että päivystyskäyntejä tarvitaan vähemmän silloin, kun arki tuntuu turvalliselta. Hän korosti, että omaishoitajia arvostetaan ja heitä tuetaan, jotta raskas, mutta samalla rakas työ olisi mahdollista.

Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilu

Mainos - sisältö jatkuu alla

Perussuomalaiset korostaa, että perusterveydenhuollon suhteen on otettu harppaus eteenpäin. Mira Nieminen nosti esille erityisesti omalääkärimallin, jota kehitetään määrätietoisesti, jotta ihmisillä olisi tuttu lääkäri, jonka luo mennä ja hoidon jatkuvuus olisi turvattu.



Nieminen korosti myös yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilun ensimmäisten tulosten näyttävän lupaavilta.



– Hoitoon pääsee sujuvammin ja käyttäjät ovat tyytyväisiä. Samalla keräämme tutkimuksella arvokasta tietoa, jota hyödynnetään tulevaisuuden ratkaisuissa.



Nieminen muistutti myös digitalisaatiosta, joka tuo apua arkeen.



– Tekoäly auttaa vähentämään rutiineja, jolloin hoitajat ja lääkärit voivat keskittyä ihmisiin, aitoihin kohtaamisiin ja kuuntelemiseen.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Hallitus kehittää sote-palveluita määrätietoisesti

Mira Nieminen luetteli puheessaan lukuisia toimia, joilla hallitus pyrkii parantamaan sosiaali- ja terveyspalveluita sen eri sektoreilla. Hän nosti esille erityisesti lastensuojelulakiin tehtävät uudistukset sekä viime vuonna voimaan tulleen lasten- ja nuorten terapiatakuun.



– Lastensuojelulakia uudistetaan ja lasten ja nuorten terapiatakuu tuo avun monelle koululaiselle ja opiskelijalle.Perussuomalaiset näkee ihmisten olevan itsenäisiä toimijoita, jotka tekevät valintoja ja rakentavat omaa polkuaan. Nieminen totesi, että kaikkia haasteita ei kuitenkaan ratkaista rahalla.



– Tarvitaan normien purkua, uusia toimintatapoja ja kelpoisuusehtojen järkeistämistä. Juuri näitä hallitus tekee.



Nieminen kiitti puheensa päätteeksi koko sosiaali- ja terveysalan henkilökuntaa.



– Te kannattelette arkea, te teette Suomesta inhimillisemmän paikan joka ikinen päivä.