Ukrainan kansallisen poliisin Ljut-hyökkäysprikaatin sotilaat voimailemassa kuntosalilla Donetskin alueella 15. syyskuuta 2025. AFP/LEHTIKUVA/TETIANA DZHAFAROVA

Peräti 18 venäläisupseerin sanotaan kuolleen sabotaasissa

  • Julkaistu 18.09.2025 | 13:54
  • Päivitetty 18.09.2025 | 13:56
  • Ukrainan sota
Ukrainan joukot ja partisaaniryhmät ovat toistuvasti kohdistaneet iskujaan venäläissotilaisiin.
Kahdeksantoista venäläistä esikuntaupseeria kuoli sabotaasi-iskussa miehitetyllä Zaporižžjan alueella elokuun lopulla, ukrainalainen ”I Want to Live” -projekti raportoi torstaina The Kyiv Independentin mukaan.

Lausunnon mukaan tuntemattomat henkilöt sytyttivät kuivaa ruohoa tuleen venäläisten komentopaikan lähellä Voskresenkan kylässä 30. elokuuta. Palon kerrotaan levinneen nopeasti rakennuksiin ja korsuihin alueella.

– Rankan savun ja komentopaikan täyttymisen hiilimonoksidilla vuoksi esikunnan henkilöstö ei päässyt pakenemaan, lausunnossa kerrotaan.

Ukrainan valtion johtama projekti julkaisi luettelon venäläissotilaista, joiden sanotaan kuolleen tulipalossa.

Kyiv Independent ei ole itsenäisesti voinut vahvistaa väitteitä ja Venäjä julkistaa harvoin sotilaallisia tappioitaan.

Ukrainan joukot ja Ukrainaa tukevat partisaaniryhmät ovat toistuvasti kohdistaneet iskujaan venäläissotilaisiin ja sotilasinfrastruktuuriin miehitetyillä alueilla ja Venäjän sisälläkin.

Ukrainan sotilastiedustelupalvelu HUR kertoi aiemmin tällä viikolla tehneensä pommi-iskuja Venäjän Vladivostokissa ”kosto-operaationa”.

