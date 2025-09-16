Syyskuun 16. päivän aamuna kuului räjähdysten sarja Vladivostokin läheltä Šitovajanlahden alueelta, minkä jälkeen suuri määrä FSB:n joukkoja saapui alueelle.

Paikallismedian mukaan liikennepoliisi ja FSB alkoivat pysäyttää autoja kuljettajien henkilöllisyystodistusten tarkastamiseksi. Primorskin alueen hallitus tiedotti terrorismin vastaisen komission antamiin tietoihin perustuen, että räjähdykset liittyivät ”kaasulaitteiden käyttöön”.

Hallituksen mukaan alue eristettiin ja liikenne estettiin osittain; kukaan ei vahingoittunut, mutta ajoneuvoja vaurioitui. Telegram-kanava VTšK-OGPU:n mukaan paikalle tulleet asevoimien joukot selittivät räjähdyksiä käynnissä olevilla harjoituksilla.

Kanavan oman tutkimuksen mukaan räjähdys on saattanut tapahtua Sotilasyksikkö 40159:n alueella. FSB alkoi heti etsiä sabotöörejä apunaan Mi-8-helikopteri.

Toukokuun lopussa lähellä Vladivostokia räjähti kahdesti Desantnajalahden alueella, jossa on sotilassatama. Silloinkin FSB sulki alueen nopeasti, ja Primorskin alueen hallitus tiedotti, että ”tapauksen seuraukset oli eliminoitu” ja ”uhka neutraloitu” kertomatta mitään räjähdysten syystä. Autoja ja niiden kuljettajien henkilöllisyyksiä tutkittiin silloinkin.

Washington Postin lähteet kertovat, että Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU suunnittelee operaatioita Venäjän Tyynenmeren laivastoa vastaan ja aikoo lähettää meridrooneja Venäjän Kaukoitään hyökätäkseen venäläisiä sotalaivoja vastaan. Aiemmin Ukraina oli onnistunut droonien avulla häätämään Venäjän Mustanmeren laivaston pois sen Krimin Sevastopolin tukikohdasta.