Pentagon katkaisee välinsä ”woke-yliopistoon”

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon on katkaissut kaikki yhteistyösopimuksensa huippuyliopisto Harvardin kanssa.

Pentagon ja Harvard tekivät yhteistyötä muun muassa sotilaskoulutukseen ja tutkimustyöhön liittyvissä asioissa.

Asiasta kertoo yhdysvaltalaismedia Stars and Stripes.

Puolustusministeri Pete Hegseth ilmoitti perjantaina, että Harvard ”ei enää vastaa sotaministeriön tai puolustusvoimien tarpeita”.

– Harvard on woke, sotaministeriö ei ole, Hegseth kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Kesken olevat koulutukset suoritetaan loppuun, mutta uusia koulutuksia ei enää aloiteta. Hegsethin mukaan myös muiden siviiliyliopistojen kohdalla sopimuksia tarkastellaan.

Yhdysvalloissa asevoimien palveluksessa olevilla upseereilla on mahdollisuus hankkia tutkinto asevoiminen hallinnoimien korkeakoulujen lisäksi myös siviiliyliopistoista, kuten Harvardista.

Siviilitutkinto ei tue edistymistä asevoimien sisällä yhtä hyvin kuin tutkinto asevoimien korkeakoulusta. Sen on kuitenkin ajateltu helpottavan työllistymistä sotilasuran jälkeen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vaatinut huippuyliopistoja taipumaan haluamiinsa muutoksiin. Trumpin hallinto on muun muassa jäädyttänyt yliopistojen tutkimusrahoitusta ja estänyt ulkomaisten opiskelijoiden pääsyn yliopistoihin.